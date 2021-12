Mercato: le Barça aurait un accord de principe avec Cavani

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, l’attaquant uruguayen Edinson Cavani (34 ans) intéresse le Barça, qui envisage de le recruter lors de la fenêtre hivernal du marché des transferts. Les parties seraient tombées d'accord pour un contrat d'une saison et demie.

Arrivé libre à Manchester United en octobre 2020, Edinson Cavani a rapidement prolongé son contrat d'une saison supplémentaire en fin de saison dernière. L’international uruguayen était une priorité pour son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, mais le technicien norvégien a été remercié depuis, et Cristiano Ronaldo est arrivé, poussant Cavani sur le banc. Rattrapé par une gêne au tendon depuis le début de la saison, le Matador n’a plus joué depuis la fin du mois d’octobre, et pourrait aller voir ailleurs cet hiver, si les pépins physiques qu’il traîne depuis plusieurs semaines finissent par le laisser tranquille.

C’est en tout cas l’objectif du Barça, selon le quotidien catalan Sport. Cavani aurait un accord de principe avec le cluib catalan pour un contrat d’une saison et demie. L’option menant à l’attaquant uruguayen de 34 ans est jugée relativement abordable, à condition que le joueur consente à renoncer à une partie de ses émoluments actuels jusqu’à la fin de la saison, en attendant de récupérer l’intégralité de son salaire lors du prochain exercice, imagine Sport. Les facilités de négociation avec l’entourage du joueur font penser au club et par extension à la presse catalane que l’affaire pourrait se faire dès le mois de janvier.

Timo Werner dans le viseur du Barça

Le club anglais étudierait la proposition mais ne semble pas très enclin à libérer son joueur pour le moment, ce que confirme la presse anglaise. Selon le Daily Mail, Manchester United attend de son joueur qu’il honore son contrat jusqu'au bout. La flambée des cas de Covid-19, en Premier League notamment, met les clubs en alerte face au risque de perdre un certain nombre de joueurs le temps d’un isolement contraint, s’ils sont positifs ou cas contact. Dans ce contexte, Manchester United voudra certainement conserver l’ensemble de ses joueurs à disposition, au moins jusqu’à la fin de la saison. Concernant Manchester United, il est d’ailleurs plus question de recruter un joueur que d’en perdre un cet hiver.

Si l’option Cavani est celle qui recueille l’assentiment général de la direction catalane, le club blaugrana a sondé d’autres joueurs, rapport Sport. Il est ainsi question du profil de Timo Werner (25 ans), Chelsea qui, comme tous les joueurs sondés selon Sport, souhaite s’assurer d’occuper une place de titulaire. Ce qui ne semble pas difficile à l’heure actuelle, le Barça n’ayant pas vraiment de pur avant-centre d’expérience en magasin, à l’exception du Néerlandais Luuk de Jong - qui ne donne pas vraiment satisfaction - Memphis Depay (blessure musculaire) et Martin Braithwaite (opéré du genou gauche en septembre) étant sur le flanc.