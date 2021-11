Manchester United: Cavani donne des précisions sur ses pépins physiques

Peu titulaire depuis le début de la saison à Manchester United, Edinson Cavani paie la concurrence avec Cristiano Ronaldo mais aussi les nombreux problèmes qu’il a au tendon depuis plusieurs semaines. Dans un entretien pour El Observador, l’attaquant en a dit plus sur ses douleurs actuelles.

Le début de saison d’Edinson Cavani (34 ans) n’est pas de tout repos. Considéré comme un membre important de Manchester United la saison dernière avec ses 10 buts en championnat, l’attaquant a vu son rôle dans l’effectif diminuer. La faute en partie à l’arrivée de Cristiano Ronaldo l’été dernier, mais aussi à une blessure au tendon qu’il traîne depuis plusieurs semaines.

Dans des propos accordés à El Observador relayés par le site officiel du club Mancunien, l’homme aux cinq apparitions en Premier League pour un but a expliqué dans quelles conditions il avait commencé le championnat: "Avant de commencer la saison, j’avais une gêne au tendon. Cela m’a fait passer quelques semaines jusqu’à ce que je commence à gagner quelques minutes (sur le terrain dans mon équipe)".

Alors que l’Uruguayen était sur le chemin de la guérison, ce dernier a admis qu’il avait connu une rechute: "Je devais retourner en équipe nationale, toujours avec un peu de douleur, mais avec l’espoir que ça disparaisse. Ça s’améliorait mais, après Tottenham, ça a commencé à revenir."

"Ce sont des blessures difficiles"

Non retenu avec l’Uruguay en vue des matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (13 novembre) et la Bolivie (16 novembre), Edinson Cavani se concentre sur sa guérison.

Le buteur espère être en pleine possession de ses moyens pour la reprise du championnat face à Watford, le 20 novembre (à 16h): "Ce sont des blessures difficiles. Et j’ai décidé d’avoir le traitement pour que ça ne continue pas à empirer, et de récupérer le plus tôt possible pour être en forme pour mon équipe et l’équipe nationale".

Absent lors de la dernière défaite des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer face à Manchester City, le prochain retour de l’ancien joueur du PSG devrait ravir les Mancuniens. Pour rappel, ces derniers sont sixièmes de Premier League.