Manchester United: Cavani se tient "prêt" malgré son faible temps de jeu

Element important dans l’effectif de Manchester United la saison dernière, Edinson Cavani (34 ans) a vu son temps de jeu fondre cette saison depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Actuellement en rassemblement avec l’Uruguay, le buteur s’est confié sur sa situation actuelle.

Entre la perte de son numéro 7 et son temps de jeu en baisse au profit de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ne connait pas un début de saison facile avec Manchester United. En prolongeant l’été dernier son contrat avec le club anglais, le buteur uruguayen ne devait pas s’attendre à aussi peu jouer (trois apparitions en championnat pour zéro but).

Mais pas de quoi abattre l’ancien buteur du PSG qui, dans une interview au média uruguayen Sport890, a confié: "Je crois qu’en football, il faut toujours être prêt. C’est la clé au haut niveau, être prêt quand on fait appel à toi. Parfois tu joues moins, parfois tu joues plus. Il faut être prêt".

Cavani ne s’avoue pas vaincu

Malgré son faible temps de jeu, Edinson Cavani ne désespère pas d’engranger plus de minutes d’ici la fin de l’année. "J’ai moins joué qu’en début de saison passée, c’est vrai, mais on va voir ce qui va se passer d’ici à la fin de l’exercice. L’important, c’est d’être en forme et prêt quand c’est à toi de jouer. Je veux toujours jouer, c’est pour ça que je m’entraîne et que je me prépare", a-t-il conclu.

Entre la lutte pour le titre en Premier League et la Ligue des champions, Edinson Cavani peut légitimement espérer obtenir plus de temps de jeu avec Manchester United. En attendant, le goleador pourra retrouver du temps de jeu avec l'Uruguay contre la Colombie (8 octobre), l'Argentine (11 octobre) et le Brésil (15 octobre).