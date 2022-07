Mercato: vers une prolongation de deux ans pour Dembélé au Barça

Comme annoncé par RMC Sport, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé se rapprochent de plus en plus d'une prolongation. Selon la presse espagnole, le contrat porterait sur deux saisons supplémentaires.

Comme annoncé vendredi par RMC Sport, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont sur le point de tomber d’accord en vue d’une prolongation. La fin d’un long feuilleton n’a jamais été aussi proche. Alors que le contrat de l’ancien Rennais a expiré depuis le 30 juin, les deux parties ont terminé de négocier. Leurs positions sont proches.

Ce samedi, les quotidiens Sport et Mundo Deportivo vont un peu plus loin et annoncent que Dembélé va rempiler pour deux ans, soit jusqu'en 2024. L'annonce pourrait être officialisée au milieu de la semaine prochaine.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Raphinha et Lewandowski toujours espérés

Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 140 millions d’euros (avec les bonus), l’international tricolore (27 sélections) n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée, enchainant belles performances, pépins physiques, méformes et écarts de conduite. Son refus de prolonger l’hiver dernier lui a même coûté une mise à l’écart. Chouchouté et relancé par Xavi, il aura à cœur, s’il prolonge, de réaliser dans cette saison de Coupe du monde, une saison enfin aboutie à Barcelone.

La presse espagnole précise par ailleurs que ce dossier n'est pas lié aux pistes Raphinha et Robert Lewandowski. Le Barça espère toujours recruter l'ailier brésilien de Leeds et la superstar polonaise du Bayern, tout en conservant Dembélé.