PSG: comment Mbappé est redevenu le chouchou en moins d’un an

Sifflé en début de saison, après son départ avorté au Real Madrid et son tir au but manqué face à la Suisse à l’Euro 2021, Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps à regagner le cœur des supporters. En se montrant décisif et irréprochable sur le terrain, l’attaquant du PSG est passé dans une autre dimension. Au point de renverser totalement l’opinion.

Le meilleur joueur du monde. Tout simplement. Alors qu’il enchaîne les prestations de haute volée, Kylian Mbappé est considéré par beaucoup comme le footballeur le plus performant de la planète en ce début de printemps. Les louanges pleuvent sur l’attaquant du PSG, à nouveau étincelant contre Lorient, dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Un match lors duquel il s’est montré décisif à cinq reprises (deux buts, trois passes décisives). Une première dans sa carrière. Son doublé lui a également permis de monter sur le podium des meilleurs buteurs de L1 au 21e siècle (124), derrière Pedro Miguel Pauleta (130) et Edinson Cavani (138).

Le Parc des Princes a scandé son prénom à plusieurs reprises, malgré la grève des encouragements décrétée par les ultras du Virage Auteuil. A trois mois de la fin de son contrat, Paris n’a d’yeux que pour lui. Et ce n’est pas pour lui déplaire. "Je savoure toujours l’instant présent. Je suis très content d’avoir cette affection des gens. Je suis comme un gosse, a-t-il confié après son récital contre les Merlus. Tout un stade qui crie ton nom, ce n’est pas n’importe quel stade, c’est le Parc des Princes. J’essaie de rendre toute la confiance et l’affection que les gens me donnent."

Un été 2021 très compliqué

Une affection que le surdoué de Bondy est allé chercher balle au pied. Avec son talent, son flegme et son professionnalisme. Sans rien demander à personne. La partie était pourtant loin d’être gagnée il y a encore quelques mois. L’été dernier, Mbappé était même sérieusement malmené par l’opinion publique. Bien au-delà de la capitale. La faute à un Euro 2021 en demi-teinte et son tir au but manqué face à la Suisse, en 8e de finale (3-3, 4 tab à 5). Une partie du public français l’a rendu responsable de la sortie de route des Bleus.

Dans la foulée, le champion du monde 2018 a connu un mercato mouvementé, à un an de la fin de son contrat. Il a demandé à quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid, qui a sorti le chéquier dans le money time pour tenter de le récupérer. En vain. Durant ces négociations au sommet, Kylian a choisi de rester silencieux. Au point d’être pris en grippe par les supporters parisiens, qui l’ont sifflé lors de la reprise du championnat. Une hostilité qui n’a pas vraiment perturbé le phénomène.

Un départ canon et des explications sur RMC

Au lieu de bouder, de s’agacer ou de lever le pied, Mbappé a répondu sur le pré. De manière magistrale. Après deux passes décisives pour se mettre en jambes (à Troyes et contre Strasbourg), le n°7 a inscrit son premier but de la saison à Brest, fin août (2-4), en le célébrant face au parcage visiteurs. Il a ensuite enchaîné par un doublé à Reims (0-2) et une autre réalisation face à Clermont (4-0). De quoi calmer les rancunes et prouver son investissement total sous le maillot rouge et bleu. Avec une attitude irréprochable.

La mise en route poussive de Lionel Messi et les soucis physiques de Neymar lui ont rapidement permis de prendre le lead. Et de s’affirmer comme le vrai patron de l’attaque. En Ligue des champions, notamment, où il s’est montré décisif à chaque rencontre de la phase de poules (face à Manchester City, Leipzig et Bruges). Entre-temps, il s’est expliqué sur son départ avorté chez les Merengue lors de son passage début octobre dans Rothen s’enflamme sur RMC. De manière franche et sincère. Sans rancœur ni frustration.

Le seul irréprochable face au Real Madrid

A la pointe d’une équipe au style ennuyeux, Mbappé a endossé au fil des semaines le costume de sauveur. Ses inspirations ont permis de masquer (un peu) les lacunes criantes de la formation de Mauricio Pochettino. En lui offrant une avance confortable en tête du championnat. Une montée en puissance que l’international français (54 sélections, 26 buts) a confirmé lors de la double confrontation face au Real Madrid, en 8e de finale de la Ligue des champions.

Au crépuscule d’un match aller dominé par les Parisiens, il a pris ses responsabilités pour inscrire l’unique but de la rencontre (1-0), en réaliant un festival dans la surface adverse. Et lors du retour cauchemardesque à Bernabeu (3-1), c’est le seul du PSG qui a tenu son rang. Devant un public espagnol sous le charme, le crack de 23 ans a ouvert le score, avant de se voir refuser deux autres buts pour hors-jeu face à Thibaut Courtois (victime d’une feinte dévastatrice au passage).

Le PSG suspendu à sa décision

La fronde populaire qui a suivi la "Benzamada" ne l’a d’ailleurs pas concerné. Lors du match d’après, Mbappé a même été le seul à être ovationné contre Bordeaux (3-0), pendant que Messi et Neymar se faisaient conspuer à chaque prise de balle. Idem chez les Bleus, avec lesquels il a remporté en octobre la Ligue des nations, en marquant en demi-finale contre la Belgique (3-2) et en finale face à l’Espagne (2-1). Avant de s’offrir un quadruplé contre le Kazakhstan, mi-novembre, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (8-0). Puis de claquer un doublé (dont une frappe somptueuse) devant l’Afrique du Sud, la semaine passée en amical (5-0). Des performances qui l’ont pleinement réconcilié avec le public hexagonal.

Tout le monde attend désormais de savoir où il évoluera la saison prochaine. Alors que son contrat prendra fin le 30 juin, Kylian assure ne pas encore avoir fait son choix. Le Real Madrid rêve de le récupérer librement cet été, mais Paris fait le forcing en coulisses pour le convaincre de prolonger. Sans parler d’autres prétendants éventuels. Malgré l’énorme pression qui l’entoure, l’intéressé reste serein et prend le temps de mûrir sa réflexion. Après la victoire contre Lorient, il a ouvert la porte à l’idée de poursuivre son aventure à Paris. De quoi créer un vent d'euphorie en terre rouge et bleue. S’il accepter de rester, il deviendrait sans conteste le roi de la capitale. Mais il a tellement regagné le coeur des supporters que même son départ est désormais envisagé d’un œil compréhensif. Loin des insultes et reproches de l’été dernier.