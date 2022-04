Mercato en direct: Lukaku garde la cote en Serie A

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes et ne le fera pas avant plusieurs mois dans les principaux championnats européens. En attendant, les clubs continuent de préparer leur recrutement et bataillent pour attirer les stars en fin de contrat dont Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Paulo Dybala et Paul Pogba. Retrouvez toutes les infos et rumeurs du mercato dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Inter: un retour de Lukaku envisagé En délicatesse à Chelsea malgré les millions investis sur lui lors du dernier mercato estival, Romelu Lukaku pourrait déjà retourner en Serie A. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, un retour de l'attaquant belge à l'Inter n'est pas écarté par les dirigeants milanais. Toujours selon le quotidien, les dirigeants lombards rêveraient également d'attirer Paulo Dybala, libre à la fin de son contrat avec la Juventus.



Manchester United: déjà deux cibles pour Ten Hag Pas encore officialisé sur le banc de Manchester United pour la saison prochaine, Erik Ten Hag aurait déjà repéré plusiueurs joueurs afin de renforcer son effectif. Selon The Sun, le technicien néerlandais penserait au Portugais de Wolverhampton Ruben Neves pour densifier son milieu de terrain. Le Daily Star, lui, annonce que son compatriote de l'Ajax Jurrien Timber (20 ans) pourrait trouver une place dans la charnière centrale des Red Devils.



Bonjour à tous, Le suspense demeure toujours aussi prégnant en Europe avant l'ouverture du mercato estival. Plusieurs stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé n'ont pas encore officialisé leur prochain club. Du côté de l'Espagne, le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance au Barça alors qu'en Premier League, Manchester United aurait choisi son futur entraîneur: Erik Ten Hag. Régulièrement annoncé comme une cible privilégiée du PSG, Aurélien Tchouaméni donne sa priorité à l'étranger pendant que Rémy Cabella s'est engagé avec Montpellier jusqu'à la fin de la saison.