Real Madrid: le nouvel appel du pied insistant de Benzema pour faire venir Mbappé

Dans une interview accordée à L’Equipe, Karim Benzema a de nouveau invité Kylian Mbappé à rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Il lui promet une association de feu avec lui en attaque.

Karim Benzema (34 ans) n’est pas seulement un excellent représentant du Real Madrid sur le terrain. Il l’est aussi en dehors. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’attaquant a de nouveau fait part de son envie d’évoluer avec Kylian Mbappé sous les mêmes couleurs en club. Les deux joueurs se côtoient depuis près d’un an en sélection où l’ancien Lyonnais apprécie énormément son association avec l’attaquant du PSG, en fin de contrat en juin prochain. C’est d’ailleurs en répondant à une question sur le nouveau dispositif en 3-4-1-2 avec les Bleus qu’il a adressé un nouvel appel du pied à son jeune coéquipier.

"On marquerait le double de buts"

"J'analyse précisément le jeu de chacun afin de savoir où il va aller dans différentes situations, explique-t-il. Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait ce que l'autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n'y sera jamais tous les deux en même temps : l'autre viendra à l'intérieur, ou prendra la profondeur..."

Benzema reconnaît ainsi que Mbappé pourrait être le troisième élément de l'attaque du Real, avec Vinicius. "Oui, je le dis souvent, rappelle-t-il. J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple!"

Dimanche, Mbappé a jeté le doute sur son avenir en confiant qu’une prolongation au PSG était possible tout en soulignant qu’il n’avait toujours pas pris de décision sur son avenir. Les deux joueurs ne se sont pas croisés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, que Benzema a manqué sur blessure. Leur dernière rencontre a eu lieu lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions remporté par le PSG (3-1), le 10 mars dernier. Près d’un mois plus tard, Benzema a rendez-vous face à Chelsea avec le Real, mercredi (21h, en direct sur RMC Sport).