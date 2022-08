Mercato: l'OL a reçu une offre légèrement supérieure à 40 millions d'euros de West Ham pour Paqueta

Comme révélé par la presse anglaise, RMC Sport est en mesure de confirmer que l'OL a reçu une offre légèrement supérieure à 40 millions d'euros de West Ham pour Lucas Paqueta. D'autres écuries de Premier League sont également attentives à la situation.

Alors que les premières rumeurs n’étaient pas suivies de propositions concrètes, celle du jour (une approche de West Ham révélée par Sky Sports et The Athletic) concernant Lucas Paqueta l’est.

RMC Sport est en effet en mesure de confirmer que l’OL a bien sur son bureau une offre écrite de 40 millions d’euros, en provenance du bourreau de l’OL en quarts de finale de la dernière Ligue Europa, West Ham. "C’est même un peu au-dessus", glisse une source lyonnaise, qui insiste aussi sur le fait que d’autres écuries britanniques regardent la situation, voire les états d’âme de celui qui est théoriquement Lyonnais jusqu’au 30 juin 2025.

C’est la presse anglaise qui a révélé cet intérêt en début d’après-midi, avant que David Moyes, l’entraîneur écossais du club londonien n'en dise plus, en conférence de presse: "Nous avons fait une offre pour lui, a confirmé l’entraîneur. Il peut jouer en tant que numéro 10, numéro 8 ou en tant que faux 9. Je pense que son pedigree est vraiment bon. Cela ne garantit pas toujours que cela fonctionne mais j'espère que cela aidera à s’améliorer."

Un changement de stratégie du joueur et de son entourage ?

Qu’un technicien n’utilise pas la langue de bois en de telles circonstances dessine-t-il l’hypothèse d’une "chronique d’un départ annoncé", ou à tout le moins un changement de stratégie du joueur et de son entourage ? Changement de stratégie … ou pas d’ailleurs. Car cela ressemble plutôt à un rappel: les médias brésiliens, en juillet, s’étaient en effet fait l’écho de volonté de départ de Lucas Paqueta.

Le Brésilien souhaiterait passer un cap dans sa carrière. Proche de Bruno Guimaraes, et un peu orphelin du départ de Juninho, Lucas Paqueta a dû aussi cogiter depuis le transfert en janvier du n°39 à Newcastle. Son compatriote a en effet fait un bond salarial XXL en franchissant la manche pour gagner en une semaine ce qu’il touchait en un mois à Lyon.

Pourtant, jusque très récemment, la petite musique concernant Lucas Paqueta qui monte en puissance dans ce mois d’août dessinait une tendance à un stand-by lors de ce mercato estival, et ce à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar, que le meneur brésilien de l’OL devrait vivre dans la peau d’un titulaire avec son pays. Par contre, un départ en janvier semblait plus plausible.

Mais tout pourrait donc aller plus vite. Car du côté des dirigeants lyonnais, on ne commente pas à l’instant T ce changement. Mais on rappelle la feuille de route pour celui que Juninho, alors directeur sportif du club, avait fait venir de l'AC Milan. "Il y a des propositions pour Lucas Paqueta, expliquait ainsi au début de l’été Jean Michel Aulas. Il y a certains joueurs qui peuvent se sentir pleinement épanouis dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Économiquement, nous avons les moyens de poursuivre nos idées et nos objectifs. Le coach nous a donné son avis et il y a aussi ce que les joueurs veulent faire." Ne serait-ce pas la définition d’un bon de sortie ?

Du côté des départs, de nombreux dossiers au point mort

Alors que le dossier Houssem Aouar est au point mort, comme ceux d'autres joueurs qui ne font pas partie des plans de Peter Bosz, qui doit composer avec un effectif de 30 joueurs professionnels. Et que Moussa Dembele (malgré un forcing du club pour le prolonger) est parti pour rester jusqu’à la fin de son contrat pour signer librement en 2023, ce potentiel départ permettrait de faire de la place au milieu de terrain (encombré) de l’OL.

Et même si les finances de John Textor permettent une relative "sérénité" et n’obligent pas à vendre, rappelle-t-on régulièrement à Lyon, il semble difficile de résister à ce premier appel concret. Surtout si tout le monde (club vendeur et joueur) s’y retrouve, d’autant que l’OL a sécurisé Rayan Cherki et a, dans un autre registre, Romain Faivre, arrivé en janvier de Brest.

On rappelle que l’OL, pour le moment, n’a transféré "que" pour un peu plus de trois millions d’euros (Léo Dubois à Galatasaray et Cenk Pkcazar à Valence pour un prêt payant) alors qu’il a dépensé un peu plus de 8 millions d’euros pour faire venir Johann Lepenant (Caen) et Nicolas Tagliafico (Ajax d’Amsterdam).