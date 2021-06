Mercato: Xavi assure qu'il n’est "pas pressé" d’entraîner le Barça

Souvent annoncé, le retour de Xavi au FC Barcelone s'est encore éloigné, l’ancien joueur ayant annoncé à la Vanguardia qu’il ne ressentait pas le besoin de quitter le Qatar.

L'entraîneur d'Al Sadd (Qatar), Xavi, s'est longuement exprimé dans une interview accordée à La Vanguardia, et a tenu à préciser que son avenir à court terme se situe au Qatar. La légende du Barça estime qu’il n'est pas encore temps de relever le grand défi d'entraîner le club. Et ce, même si dans un passé très récent, il a pu avoir la possibilité de revenir au Camp Nou pour prendre en main l’équipe première du Barça.

Xavi: "Koeman doit être respecté"

"Nous avons renouvelé pour deux ans avec Al Sadd, nous sommes très heureux et ouverts à d'autres offres d'autres clubs, mais calmement. Ma priorité maintenant est ma famille et je ne ressens pas le besoin de partir. Je suis bien comme je suis. J'apprends, je fais des erreurs, je suis impliqué dans un très beau projet, qui ne concerne pas seulement Al Sadd mais aussi la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un an. J'aurai un rôle important."

Cité comme un possible successeur de Ronald Koeman lorsque le technicien batave était secoué par de fortes turbulences, Xavi est lassé par les rumeurs incessantes à son sujet: "J'atterris à Barcelone, ils m'attendent à l'aéroport et dès que j'arrive, les gens m'envoient des messages. Mais ils ne vous ont rien dit ? Eh bien non, d'abord parce qu'il y a un entraîneur, Koeman, qui doit être respecté, et ensuite parce que je ne suis pas pressé", a-t-il assuré.

Xavi a prolongé son bail d'entraîneur de deux saisons avec le club qatari d'Al-Sadd le mois dernier. L'ancien milieu de terrain du Barça a gagné six titres à la tête du club qatari. Selon la presse espagnole, le contrat de Xavi comprend une clause libératoire pour que le champion du monde 2010 puisse s'engager avec une autre équipe.