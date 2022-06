PSG: Xavi Simons a été conseillé par Wijnaldum sur son choix de signer au PSV

Après l'annonce surprise de son transfert au PSV alors qu'il devait initialement s'y engager en prêt, l'ancien milieu de terrain du PSG Xavi Simons dit avoir été conseillé par un autre milieu de terrain parisien, lui aussi néerlandais : Georginio Wijnaldum.

Alors qu'il devait prolonger au PSG avant d'être prêté au PSV Eindhoven, le milieu offensif Xavi Simons (19 ans) a bien rejoint le club néerlandais... mais sans avoir rempilé à Paris. C'est donc libre (mais avec une clause de rachat) qu'il a signé un contrat avec le vice-champion des Pays-Bas jusqu'en 2027. Dans une interview pour le site web du club, l'ancien joueur du Barça a révélé qu'un autre joueur du PSG n'était pas totalement étranger à son choix.

"Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer"

Avant de claquer la porte du Paris Saint-Germain, Xavi Simons a parlé du PSV avec son désormais ex-coéquipier Georginio Wijnaldum. Une conversation qui s'est avérée très fructueuse, si on en croit les dires du milieu de terrain: "Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui."

De son côté, le club néerlandais s'amuse de la situation et a teasé l'arivée de Simons en rayant la mention prêt et mettant "transfert". Un pied de nez au PSG, qu'alimente le joueur lui-même. "J'ai eu un très bon pressentiment à ce sujet", répond-il lorsqu'il explique sa venue était liée à un projet sportif et footballistique qui l'intégrait pleinement. Une longue discussion qu'il aurait eu avec le directeur du football John de Jong et l'entraîneur principal Ruud van Nistelrooij.

"Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à faire des minutes"

"Bien sûr, le PSV est un grand club, poursuit l'international espoir. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste. J'ai parlé avec l'entraîneur à un stade précoce et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle dans ce jeu. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à faire des minutes. Je peux le faire ici. Je suis prêt pour ça et je veux faire mes preuves."

Formé au Barça, Xavi Simons était arrivé en 2019 à Paris, avec l'étiquette de grand espoir du foot européen. En trois ans, le milieu a régulièrement brillé avec les U19 en Youth League, sans avoir vraiment eu, comme beaucoup de jeunes au club, sa chance avec le groupe professionnel.

Il n'aura ainsi fait que onze apparitions en équipe A, dont neuf la saison dernière, comme indiqué par le PSV. A savoir trois en Coupe de France, et six en Ligue 1. Mais alors que le titre était acquis, Mauricio Pochettino ne l'avait utilisé qu'à deux reprises en fin de saison, contre Angers (4 minutes) et contre Montpellier (22 minutes). Ceci expliquant peut-être cela...