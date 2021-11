Mercato: Zidane au PSG? "Ça ne me parait pas impossible", glisse Fred Hermel

Selon Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport, Zinedine Zidane a clairement dit non à Manchester United, pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. En revanche, le technicien français pourrait bien se retrouver, un jour, sur le banc du PSG.

Et si, contrairement à ce que beaucoup envisagent, Zinedine Zidane n'attendait pas la fin du Mondial 2022 pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France? Et si, quelques mois après son départ du Real Madrid, le technicien français rebondissait prochainement sur le banc d'un gros club européen?

Ces derniers jours, le nom du champion du monde 1998 a en tout cas circulé du côté de Manchester United, qui s'est séparé d'Ole Gunnar Solskjaer. Pour Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport, cette rumeur n'est pas fondée. "Ils ont fait le forcing, mais Zidane a dit non, il ne veut pas aller en Angleterre", a-t-il assuré ce lundi soir dans l'After Foot. Avant de donner un peu plus de crédit à une autre piste: celle conduisant Zizou... sur le banc du PSG.

"On rappelle les liens particuliers entre Zidane et le Qatar"

En Espagne, la Cadena Cope a dernièrement évoqué un jeu de chaises musicales qui verrait Mauricio Pochettino quitter Paris pour Manchester United, et Zidane succéder à l'Argentin au sein du club de la capitale.

"Les médias espagnols adorent lancer des rumeurs sans vérifier, ils font des déductions, a d'abord commenté Fred Hermel. C’est-à-dire qu’une réflexion devient une info." Mais celle-ci ne serait pas insensée. "Que Pochettino ne soit pas heureux à Paris, on le sait tous, pas de problème, poursuit-il. On rappelle aussi les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays pour le Mondial, et qu’il a été payé pour ça avant de reverser l’argent à sa fondation en Kabylie. On sait qu’il a de bons contacts au Qatar."

Zidane au soutien du Qatar en 2010 © AFP

"Zidane attend l’équipe de France, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer"

Bons, et réguliers. "Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar. Il n’a pas forcément reçu d’offre directe, mais qu’il ait eu des contacts, c’est évident. Les grandes personnes du foot se contactent toutes régulièrement." De là à trouver un terrain d'entente? "Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain, à moi ça ne me parait pas impossible, estime Fred Hermel. Zidane joueur du PSG, en tant que Marseillais c’était compliqué, mais en tant qu’entraîneur… Des gens ont dit à Zizou: 'Tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le Paris Saint-Germain'."

Prendre le PSG en fin de saison signifierait toutefois renoncer à une éventuelle succession de Didier Deschamps... Zizou serait-il prêt à faire ce choix? "Zidane attend l’équipe de France, confirme Fred Hermel. Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer... Je dis que ce n’est pas impossible, même si ce n'est pas d'actualité, qu’il aille un jour au PSG. Oui, il attend l’équipe de France. Mais est-ce qu’on peut dire aujourd’hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du monde au Qatar? S’il fait un super résultat, et qu’il a envie de rester?"