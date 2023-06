Mercato: Zidane n'écarte pas un retour sur un banc en France

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane est régulièrement annoncé dans certains grands clubs européens. Il s'est exprimé sur son avenir pour Téléfoot.

22 mai 2021. Stade Alfredo di Stéfano. A huis clos, le Real Madrid boucle une saison sans titre par une victoire en Liga contre Villarreal. Quelques jours plus tard, Zinedine Zidane officialise son départ. Lassé par l’écosystème merengue et fatigué par les critiques des médias, il préfère tourner la page après un second mandat d'entraîneur moins éclatant que le premier. Des rumeurs l'envoient alors à la Juventus Turin, mais lui préfère s’octroyer un peu de repos. Deux ans plus tard, l’ancien maître à jouer des Bleus n’a toujours pas retrouvé de banc.

"Il ne faut rien s'interdire"

Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot, il a fait le point sur son avenir : "Tout va bien, je profite des miens et de chaque jour. J’espère simplement me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Est-ce que l'adrénaline me manque ? Forcément. J'en ai besoin. Ça fait peut-être deux ans que je n'ai plus ça mais ça va venir. On ne peut pas se passer du foot quand on aime ça. Quand on est passionné, la passion reste intacte. Il y a des périodes où vous êtes plus tranquille. J'en ai besoin aussi."

Un rebond en France peut-il être envisageable ? "Oui, il ne faut rien s'interdire. Il faut sentir les choses, les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas. Je me dis juste : si cette pause est là c'est qu'elle doit être là, il faut accepter ce qui vient et on verra plus tard", a-t-il confié. "Où est-ce que je me vois dans cinq ans ? Je ne sais pas du tout !"

Comme expliqué par RMC Sport, Zidane est prêt à retrouver un banc en s'engageant sur un projet au long terme, progressif. S’il profite de sa famille, notamment de sa vie de jeune grand-père, l’envie de coacher ne l’a jamais quitté. Mais les clubs susceptibles de l’attirer se comptent sur les doigts d’une main, pour différentes raisons.