Mercato: la Juventus, priorité de Zinédine Zidane

Selon les informations de RMC Sport, Zinedine Zidane est prêt à retrouver un banc en s'engageant sur un projet de long terme, progressif, quitte à ne pas jouer l’Europe les premières années. La Juventus Turin est sa priorité.

C’est l’une des questions les plus mystérieuses du football européen : sur quel banc se retrouvera Zidane pour entrainer à nouveau ? Depuis son départ du Real Madrid le 27 mai 2021, l’ancien capitaine des Bleus a pu profiter de sa famille notamment de sa vie de jeune grand-père mais l’envie d’entrainer ne l’a jamais quitté. Au contraire, elle a grandi au fil des mois jusqu’à devenir une nécessité. Sa volonté est clairement de retrouver une équipe durant la prochaine intersaison. Les clubs susceptibles de l’attirer se comptent sur les doigts d’une main, pour différentes raisons. Mais un en particulier est devenu sa priorité. Une institution qu’il connaît bien : la Juventus Turin.

Après son départ du Real Madrid au mois de mai 2018, avec trois Ligues des champions dans le sac à dos, Zinédine Zidane décide de couper plusieurs mois. Mais début 2019, un contact se noue entre les dirigeants de la Juventus et l’ancien numéro 10 des Bleus. Pavel Nedved et Fabio Paratici, alors vice-président et directeur sportif veulent tourner la page Allegri fortement critiqué mais soutenu par Andrea Agnelli. Zidane connaît bien la maison turinoise pour y avoir joué (1996-2001) et explosé au niveau européen. Et il semble séduit à l’idée de replonger dans le foot italien en tant que technicien. Début mars, le quotidien La Stampa annonce même que Zidane est à Turin. Les discussions sont très avancées à tel point que des membres de son futur staff gèrent déjà leur déménagement dans le Piémont. Mais un coup de fil va tout changer. Celui de Florentino Perez qui demande à Zidane de revenir après une saison noire pour reconstruire une équipe compétitive. Très attaché à la maison blanche, "Zizou" cède au président madrilène et abandonne le projet turinois.

Zidane prêt à s’engager sur un projet de long terme

Aujourd’hui, la situation est différente. ZZ n’envisagerait pas un énième retour à Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti même si cette option ne peut pas être totalement exclue. Glaciale au moment de son départ, la relation reste compliquée avec Florentino Perez mais l’attachement de Zidane au Real demeure très fort. Malgré tout, il souhaiterait concrétiser ce projet italien resté inachevé. La Juventus vient de récupérer temporairement 15 points, mais le dossier va être réexaminé et rien ne lui assure pour le moment de conserver ces 15 points puisque les faits reprochés (plus-values estimées surévaluées) le sont toujours. Le club turinois n’a donc pas de certitude de jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Cependant le destin européen de la Juve ne serait pas une condition pour que Zidane accepte ce challenge.

Il serait prêt à s’engager sur un projet de long terme, progressif, quitte à ne pas jouer l’Europe les premières années. Problème : Massimiliano Allegri, le coach actuel, a un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire estimé de 7 millions d’euros nets annuel. Un licenciement (lui et son staff) pourrait coûter plus de 20 millions d’euros à la Juve contrainte d’assainir ses comptes. Un obstacle loin d’être anodin pour marier Zidane à la Juventus mais pas impossible. Aujourd’hui, le patron de la Juve John Elkann, issu de la branche américaine de la famille Agnelli, se retrouve en première ligne depuis la mise en retrait d’Andrea Agnelli, son cousin. Elkann dirige toutes les activités sportives de la famille (Juventus, Ferrari…) et c’est lui qui serait potentiellement amené à négocier avec Zidane dont l’arrivée à Turin symboliserait un vrai renouveau au sein de la Juventus.

Zidane, c’est aussi un nom régulièrement cité à Doha. L’émir du Qatar rêve toujours de le voir signer au PSG. RMC Sport avait révélé des contacts poussés entre les deux parties dans l’idée de voir ZZ succéder à Mauricio Pochettino. Le deal ne s’était finalement pas fait puisque Zidane avait parié sur l’équipe de France pour succéder à Deschamps. Les Qataris vont revenir à la charge pour séduire et tenter de convaincre Zidane mais selon nos informations, la légende des Bleus - toujours polie et à l’écoute lorsqu’on la sollicite - ne semble pas en accord avec la gouvernance en place au PSG. Très attaché à sa liberté d’action et à son pouvoir sportif, il craint de ne pas avoir toutes les armes qu’il juge indispensables pour entrainer une équipe comme le PSG. Le pouvoir important des joueurs dans le vestiaire, les contacts souvent directs qu’ils peuvent avoir avec la direction refroidiraient aussi Zidane de tenter l’aventure parisienne.