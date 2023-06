PSG: "On suit et on admire", Zidane convaincu que Mbappé remportera "beaucoup de Ballon d'or"

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Zinédine Zidane a dit tout ce qu'il pensait de bien de Kylian Mbappé. L'ancien entraîneur du Real Madrid est convaincu que l'international français remportera plusieurs Ballon d'or.

Kylian Mbappé a un admirateur. Alors qu'il fête ce vendredi ses 51 ans, Zinédine Zidane a loué les qualités du joueurs de 24 ans dans un entretien pour Téléfoot, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche. L'ancien entraîneur du Real Madrid est tombé sous le charme du champion du monde 2018.

"Ce qu'il fait est incroyable. J'espère qu'il gagnera beaucoup de Ballon d'Or. Ce qu'il fait est fantastique, pour l'équipe de France, pour son club. On suit, et on admire", a-t-il expliqué.

Mbappé croit en ses chances... dès cette année

Auteur d'une saison pleine sur le plan individuel, avec 54 buts - club et sélection confondus - le Parisien fait partie des prétendants pour la récompense individuelle suprême. Le principal intéressé en est convaincu, comme il l'a confié après la victoire face à la Grèce (1-0). "Le Ballon d’or ? C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste."

D'autant que la concurrence s'annonce rude, puisque Lionel Messi et Erling Haaland font eux aussi figure de concurrents sérieux. Coéquipier du Français au PSG, l'Argentin a remporté la Coupe du monde en terminant meilleur joueur de la compétition, alors que le Cyborg norvégien a tout raflé avec Manchester City (Ligue des champions, FA Cup, Premier League) en inscrivant 56 buts toutes compétitions confondues, dont 52 avec les Skyblues.