Metz: Bölöni pourrait succéder à Antonetti, onze ans après sa dernière expérience en France

Laszlo Bölöni devrait être le nouvel entraîneur du FC Metz, récemment relégué en Ligue 2, selon L'Equipe. L’entraîneur roumain n’arriverait pas seul puisque Pierre Dréossi débarquerait en tant que directeur technique. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble par le passé.

Agé de 69 ans, Laszlo Bölöni en a encore sous la pédale. L’entraîneur roumain devrait prendre les rênes du FC Metz à en croire les informations de L’Equipe. C'est le choix de Lucien D’Onofrio, nouveau conseiller du président messin Bernard Serin, qui a déjà travaillé avec Bölöni au Standard de Liège.

L’ex-international roumain entre 1975 et 1988 n’arriverait pas seul puisque Pierre Dréossi prendrait lui un rôle de directeur technique en Moselle. Un choix loin d’être anodin pour la direction messine étant donné que Dréossi et Bölöni ont travaillé ensemble à Rennes entre 2003 et 2006 mais aussi plus récemment au Panathinaïkos lors de la saison 2020-2021, dernier poste occupé par Bölöni. L’ancien sélectionneur de la Roumanie a eu les faveurs du board lorrain alors qu’Omar Daf (qui va signer à Dijon), Jean-Louis Garcia, Jean-Louis Garande et Emilio Ferrera étaient eux aussi des prétendants au banc des Grenats, vacant depuis le départ de Frédéric Antonetti.

Retour en France

Connu pour être l’entraîneur ayant lancé Cristiano Ronaldo au Sporting Portugal en 2002, Laszlo Bölöni est un nom bien connu en Ligue 1 puisqu’il y a exercé trois saisons au Stade rennais, où il a croisé le chemin d’une star du football mondial en la personne de Petr Čech. La suite est plus compliquée pour le tacticien roumain qui fait un court passage à Monaco (11 matchs en 2006) et à Lens (21 matchs en 2011). Depuis ces épisodes, l’ancien milieu de terrain de l’US Orléans a vu du pays puisqu’il a entraîné en Belgique, Grèce, Qatar, Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.