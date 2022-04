"Cristiano, la quête d’une vie": Boloni était traité de fou quand il disait Ronaldo meilleur qu'Eusébio

Dans le dernier numéro de Transversales consacré Cristiano Ronaldo, diffusé ce soir à 21h sur RMC Sport 1, son premier entraîneur, László Bölöni revient sur les premiers pas du Portugais dans le monde professionnel. Le Roumain s’était risqué à une comparaison avec Eusébio, icône portugaise.

812. C’est le nombre de buts marqués par Cristiano Ronaldo depuis le début de sa carrière professionnelle en 2002. Le dernier en date étant celui contre Chelsea ce jeudi. Mais quant est-il du premier? Pour en trouver une trace, il faut remonter à l’automne 2002. Le Sporting Portugal reçoit Moreirense en championnat et le jeune Cristiano Ronaldo, âgé de 17 ans, connaît la première titularisation de sa carrière.

Une grande première couronnée de succès puisque CR7, qui portait le numéro 28 à l’époque, inscrit un doublé, dont un premier but que Nuno Gomes n’a pas oublié: "Il y a là tout ce qu’on connaît de Cristiano, la puissance, l’explosion, la vitesse, la technique, rembobine l’ancien partenaire de Ronaldo en sélection. Ce but a été une carte de visite de ses capacités."

La comparaison avec Eusébio

Si le natif de Funchal explose de joie après des débuts plus que réussis, László Bölöni, son entraîneur, n'est pas mécontent non plus. Après ce match, Régis Dupond, journaliste pour L'Équipe, s’entretient avec le coach roumain qui lui avoue que “ce joueur là sera plus fort que Eusébio.”

L’entraîneur du Stade rennais entre 2003 et 2006 ne tarde pas à avoir des retours sur cette comparaison audacieuse: “Mon avocat m'appelle et me dit ‘tu es fou ? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Eusébio, c’est comme Amália Rodrigues (chanteuse de fado). La reine du fado et le roi du football. Et tu le compares avec un enfant ?” Boloni ne se démonte pas et maintient la comparaison: “Oui mais s’il n’y a pas de problème, cet enfant peut le dépasser.”

Cinq ballon d’or et plus de 800 buts plus tard, Lászlo Bölöni ne s’était vraisemblablement pas trompé. Cristiano Ronaldo s’est fait une place auprès de la Panthère du Mozambique et d'Amália Rodrigues dans le coeur des Portugais.