Ligue 2: Metz se sépare d’Antonetti après la relégation

Le FC Metz annonce ce jeudi à la fin de sa collaboration avec son entraîneur Frédéric Antonetti. Arrivé en 2018, le coach corse avait rapidement fait remonter les Grenats en Ligue 1 mais n’a pu empêcher la relégation à l'issue de cette saison.

Frédéric Antonetti n’est plus l’entraîneur du FC Metz. Le club lorrain a officialisé le départ de son coach jeudi dans un communiqué publié sur son site. Les Grenats qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine n’ont pas annoncé le nom de son successeur.

Ce départ est tout sauf une surprise. Il y a deux semaines, après la relégation des Messins en L2, RMC Sport annonçait que le coach de 60 ans, sous contrat jusqu’en 2024, avait démissionné de son poste d’entraîneur. Une information démentie par l’intéressé mais qui ne laissait pas présager d’une nouvelle collaboration lors de la reprise la saison prochaine.

Des hauts, des bas... et des coups de sang

Frédéric Antonetti a rejoint les Grenats en L2 à l’été 2018 avec pour objectif de faire monter le club en Ligue 1. Une mission accomplie dès sa première saison passée sur le banc messin. En mai 2019, il laisse temporairement les commandes de l’équipe à Vincent Hognon pour aller au chevet de son épouse, gravement malade et décédée un an plus tard.

Après deux maintiens obtenus en 2020 et 2021, le FC Metz sombre cette saison et termine à la 19eme place, synonyme de descente de Ligue 2. Une saison marquée aussi par des coups de sang d'Antonetti, notamment contre Lille lors d'une chaude altercation avec Sylvain Armand. Après quatre ans en Lorraine, l’ex-coach de Bastia, Nice, Rennes et Lille est de nouveau un entraîneur libre.