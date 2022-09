Monaco: Disasi confirme avoir été en contact avec le PSG cet été

Invité de Rothen s'enflamme, vendredi soir sur RMC, Axel Disasi a confirmé avoir eu des contacts avec le Paris Saint-Germain cet été. Il est finalement resté à l'AS Monaco, dont il est le vice-capitaine.

Axel Disasi a bien été en contact avec le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur monégasque l'a confirmé vendredi soir dans Rothen s'enflamme, sur RMC. "Il y a eu des contacts, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'ils se sont intensifiés après le match de Paris." Disasi avait été particulièrement à son avantage lors du déplacement de Monaco au Parc des Princes (1-1).

Le Paris Saint-Germain visait initialement Milan Skriniar, le défenseur central de l'Inter Milan. Mais face à la complexité du dossier, les dirigeants parisiens sont passés à l'action avec une autre de leurs cibles et les discussions ont débuté avec Monaco et Disasi, qui correspondait lui aussi au profil recherché par le club de la capitale.

"L'Angleterre, mon championnat de prédilection"

"C'est toujours plaisant d'être associé au Paris Saint-Germain, reconnaît Axel Disasi. Je suis quelqu'un d'ambitieux, le PSG est un club très ambitieux. Après, moi j'étais bien à l'AS Monaco, on arrivait sur une fin de mercato, j'ai la confiance du coach et des dirigeants."

A 24 ans, Disasi vit sa troisième saison à Monaco, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Mais s'il devait partir prochainement, il a une idée bien précise de sa destination : "J'aime bien l'Angleterre, c'est un championnat très passionnant, on va dire que c'est mon championnat de prédilection." Et entre Paris et la Premier League ? "L'endroit où je pourrai le plus progresser."