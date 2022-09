Mercato: Skriniar (Inter Milan) sort du silence après l’échec de son transfert au PSG

Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan, s’est exprimée devant la presse lundi à la veille du match de Ligue des champions sur le terrain du Viktoria Plzen (18h45), ce mardi. Il a botté en touche sur l’échec de son transfert au PSG.

Milan Skriniar (27 ans) n’est pas un joueur très bavard. Surtout quand il est question de son avenir. Le défenseur de l’Inter Milan a été interrogé sur le sujet, lundi par la presse italienne, après avoir animé le dernier mercato. Le Slovaque était l’une des priorités de recrutement du PSG qui n’a finalement jamais réussi à trouver de terrain d’entente avec l’Inter Milan. En fin de contrat l’été prochain, Skriniar laisse toujours planer le doute sur sa prochaine destination alors que le club lombard souhaite le prolonger. S’il n’étend pas son bail, le joueur pourra partir libre l’été prochain et discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier.

"Je ne veux pas parler de mon avenir"

"J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe et je veux revenir au plus haut niveau, a-t-il simplement à Sky Sport Italia, lundi au sujet de sa situation contractuelle. Je ne veux pas parler de mon avenir. Quand il y aura des nouvelles, tu le sauras de moi." Le joueur sera sur le terrain du Viktoria Plzen, ce mardi (18h45) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions (Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions).

Le PSG a espéré le recruter tout au long de l’été et avait même prévu un visa pour qu’il participe à la tournée du club au Japon au mois de juillet. Mais le montant attendu par l’Inter (70 millions d’euros) contraignait Paris à enregistrer des ventes avant de passer de passer à l’action pour l’ancien joueur de la Sampdoria. Les nombreux départs sous forme de prêt n’ont pas aider les caisses à se remplir, ce qui a cristallisé les tensions entre Luis Campos, conseiller sportif du club, et Antero Henrique, chargé de dégraisser l’effectif parisien.

"Au niveau des départs, il y a eu quelques ventes et des joueurs prêtés et on savait que pour acheter, il fallait vendre", avait rappelé Christophe Galtier, entraîneur parisien, le 2 septembre dernier tout en refusant de faire un bilan des départs. "Ça ne me concerne pas, avait-il balayé. Avec le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) et Luis (Campos), on avait ciblé ce qu’on pensait souhaitable de modifier. J’avais été très direct avec les joueurs concernés sur leur avenir au sein du groupe et de l’équipe. Beaucoup de joueurs sont partis en prêt. Ce qui est important à mes yeux, c’est de travailler avec le groupe qu’on a voulu constituer. Il n’y a jamais de situation idéale. Je n’ai pas à évaluer, juger ce qu’il s’est passé au niveau des ventes." Le PSG aurait effectué une dernière tentative pour recruter Skriniar en fin de marché. En vain.