PSG: la réponse sèche de Tebas à Al-Khelaïfi après sa mise en garde sur les rentrées d'argent "magiques"

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a lancé une mise en garde à propos des apports "magiques" d'argent sans directement nommer le Barça, Javier Tebas lui a sèchement répondu sur Twitter, affirmant qu'il "n'y a pas de magie" dans le processus du club catalan.

Javier Tebas n'a pas mis bien longtemps pour répondre à Nasser Al-Khelaïfi. Ce vendredi, le président du PSG et de l'Association européenne des clubs (ECA) a profité d'une assemblée générale pour lancer une mise en garde à propos des apports "magiques" d'argent.

"Nous devons être prudents. Les niveaux dangereux d'endettement et les opérations magiques de prise de participation ne sont pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, pas à court terme", a alerté le président du PSG. Une remarque directement adressée au FC Barcelone, bien que le club catalan ne soit pas explicitement nommé par Nasser Al-Khelaïfi.

"Il n'y a pas de magie"

Cette prise de parole n'a guère plu à Javier Tebas, qui a profité de l'occasion pour adresser un nouveau tacle au PSG. "Il n'y a pas de magie. Le FC Barcelone a vendu une partie de ses fonds pour couvrir ses pertes. Au lieu de cela, le PSG 'ouvre le gaz'. Pour un football durable, la première chose à faire est de payer ce que l'on doit. Vrai ?", a écrit le président de la Liga sur Twitter.

Après avoir connu d'importantes dettes, le Barça a finalement pu boucler la saison 2021-2022 avec 98 millions d'euros de bénéfices. Cela est notamment dû aux départs de plusieurs joueurs, des baisses de salaires et la vente d’une partie des actifs du FCB, dont les Barça Studios. Sixième club le plus dépensier de l'été sur le marché des transfert, le club catalan n'est plus dans le rouge malgré les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso. Le Barça a toutefois dû batailler jusqu’au bout pour être en mesure d’inscrire tout ce beau monde auprès de la Liga, mais il n’y a pas eu de fiasco.