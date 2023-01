Mercato: Schneiderlin quitte l'OGC Nice et s'engage en Australie, il va retrouver des ex de Ligue 1

Sans aucun match au compteur dans l'effectif niçois cette saison, Morgan Schneiderlin est libéré de ses six derniers mois de contrat avec l'OGC Nice. Le Strasbourgeois quitte le sud de la France pour l'hémisphère Sud.

L'aventure niçoise est en passe de se terminer pour Morgan Schneiderlin. Aucune apparition dans le groupe de l'OGC Nice cette saison, signe que l'expérimenté milieu de terrain ne fait plus parti des plans. L'arrivée de Didier Digard n'y a rien changé, l'ancien Mancunien et les Aiglons, c'est terminé. Schneiderlin sera libéré prochainement par Nice de ses six derniers mois de contrat.

Le Strasbourgeois de 33 ans va quitter la France et l'Europe pour découvrir un nouveau championnat. Direction l'Australie pour l'international français (15 sélections). Il va s'engager dans les prochaines heures avec le Western Sydney Wanderers.

Arrivé sur la Côte d'Azur à l'été 2020 en provenance d'Everton, Morgan Schneiderlin n'aura disputé que 59 matchs sous le maillot rouge et noir. Il ne laissera pas une trace impérissable aux abonnés de l'Allianz Riviera.

Il rejoint d'anciens pensionnaires de Ligue 1

Morgan Schneiderlin devrait rapidement s'intégrer dans l'effectif australien. Il retrouvera plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 également tentés par l'aventure au pays des Socceroos. Son compatriote Romain Amalfitano, qui a connu l'élite du football français lors de son aventure dijonnaise, est arrivé dans l'hémisphère sud l'été dernier.

Le capitaine des Wanderers est bien connu des supporters lyonnais et bordelais: il s'agit de Marcelo. Le défenseur central arrivé également lors de la précédente fenêtre de transferts, s'est immédiatement imposé comme le patron de la défense. Avec 61 matchs de Ligue 1 à son actif, Yeni N'Gbakoto a découvert l'équipe en même temps qu'Amalfitano. Passé par Metz et Guingamp notamment, il a joué avec l'AS Nancy Lorraine en début d'année 2022 avant de s'envoler pour Sydney.

Le numéro 10 de l'équipe, Milos Ninkovic, a pris part à 32 matchs de Ligue 1 avec Evian Thonon Gaillard. Il s'est ensuite engagé avec le Sydney FC en 2015 avant de rejoindre le club rival de la ville l'été dernier. Le Serbe a porté le maillot de sa sélection à 28 reprises.