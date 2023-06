Naples: De Laurentiis fixe des objectifs très élevés à Rudi Garcia

Intronisé lundi entraîneur de Naples en présence d'Aurelio De Laurentiis, Rudi Garcia pu mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend sur le banc des champions d'Italie. Le coach français veut remplir l'armoire à trophées du Napoli, qu'il aura pour mission de guider jusqu'en finale de Ligue des champions et au titre en Serie A, selon son nouveau patron.

Après la brillante saison 2022-2023 du Napoli sous Luciano Spalletti, difficile de faire mieux. Et pourtant, c'est bien l'objectif qu'aura Rudi Garcia, présenté à la presse italienne lundi dans le cadre luxueux du Palais Royal de Capodimonte.

Sur le gril face à une foule dense de journalistes, le nouvel entraîneur de Naples a pu mesurer la tâche qui l'attend dans la cité italienne. "À mon avis, le Scudetto a été une première pierre, un objectif que nous visions depuis des années et que nous avons finalement atteint, a expliqué à l'assemblée son président Aurelio De Laurentiis, qui vise un nouveau sacre l'année prochaine. J'espère que c'est le début d'un chemin que les fans de Naples méritent. Espérons que nous pourrons répéter cela. J'aimerais atteindre la finale de la Ligue des champions. Je signerais pour cela."

"Je suis ici pour gagner des trophées"

Son nouveau patron a également justifié pourquoi il avait opté pour le Français, un choix qu'il assure avoir opéré très rapidement. "Pour moi, il était fondamental de conserver la configuration des joueurs que nous avions, nous ne devons pas changer l'équipe, a estimé De Laurentiis. C'est pour cela que je me suis dit: il faut chercher un entraîneur qui, avec le 4-3-3, a su faire des coups." Un système qui semble "parfait pour cette équipe", a abondé Garcia.

Le coach de 59 ans, qui arrivera avec trois de ses adjoints, ne s'est pas démonté. Faisant lui aussi preuve d'ambition dans son discours. "Lorsque je joue une compétition, je joue pour la gagner, a-t-il lancé. Le président a placé la barre très haut. Mais je ne rêve pas: je suis ici pour gagner des trophées".

Coach en Italie durant trois saisons avec l'AS Roma entre 2013 et 2016, Rudi Garcia s'est exprimé tout du long dans un italien parfait, prônant "l'ambition, le talent et la sueur" pour le 9e club pro de sa carrière. L'ancien coach de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a été officialisé jeudi par le champion d'Italie en titre, également quart de finaliste de la dernière Ligue des champions (éliminé par l'AC Milan). Il a signé un contrat de deux ans, plus une année en option.