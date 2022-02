Newcastle boucle un mercato moins clinquant que prévu avec Dan Burn

Nouveau riche du football européen, et plein d'ambitions avant le début de ce mercato hivernal, Newcastle a enregistré ce lundi l'arrivée du défenseur Dan Burn, en provenance de Brighton. A part pour Bruno Guimaraes, acheté à l'OL, les Magpies n'ont pas enflammé le marché comme ils le voulaient.

Tout ça pour ça? Alors que les noms de certains très grands joueurs circulaient en décembre, Newcastle a bouclé ce lundi soir un mercato finalement assez "modeste", si l'on excepte la signature de l'ex-Lyonnais Bruno Guimaraes pour environ 50 millions d'euros.

A quelques minutes de la clôture du marché, le club anglais a annoncé l'arrivée du défenseur central de Brighton, Dan Burn (29 ans), qui ferme la première fenêtre de transfert sous pavillon saoudien pour les Magpies.

A la lutte pour le maintien, avec leur 18e place, un point derrière le premier non-relégable, Norwich, qui a joué un match en plus, Newcastle a enregistré cinq arrivées moins clinquantes qu'espérées par certains, mais ciblées.

Trippier, Wood, Guimaraes, Targett et Burn

Solide stoppeur au sein de la 5e meilleur défenseur de Premier League, avec 23 buts encaissés, Dan Burn est né à Newcastle et apportera son calme et son pragmatisme, en plus de son gabarit (1,98 m) si utile dans les duels, notamment aériens.

Consolider l'arrière-garde aura été le maître-mot de l'équipe d'Eddie Howe, qui s'est aussi renforcée sur les flancs avec le latéral international anglais Kieran Trippier, débarqué de l'Atlético Madrid tout au début du mercato et Matt Targett, barré à Aston Villa par l'arrivée de Lucas Digne, mais qui sera un vrai renfort, en prêt, à gauche.

Devant la défense, Bruno Guimaraes, acheté à Lyon, donnera une qualité nettement supérieure aux relances des Magpies. Devant, Chris Wood, apportera certainement quelques buts précieux qu'il réservait jusque là à Burnley, un rival direct dans la course au maintien pour laquelle Newcastle semble désormais mieux armé.