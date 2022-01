Mercato: Guimaraes officiellement transféré à Newcastle, l'OL récupère un gros chèque

Bruno Guimaraes s'est engagé ce vendredi avec Newcastle. Le Brésilien a signé un contrat jusqu'en 2026 et l'OL récupère un joli chèque de 50,1 millions d'euros bonus inclus.

Bruno Guimaraes et l'OL, c'est terminé. Après des négociations rapides, le Brésilien (24 ans) s'est engagé ce vendredi avec Newcastle jusqu'en juin 2026. Les deux clubs se sont entendus pour une opération de 50,1 millions d'euros bonus inclus. Lyon aura aussi un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

Comme affirmé par RMC Sport, Guimaraes a passé sa visite médicale vendredi depuis le Brésil, où il disputait les qualifications pour le Mondial 2022. Cette vente est une bonne nouvelle d'un point de vue économique pour l'OL, qui avait acheté le joueur pour 20 millions d'euros à l'Athletico Paranaense en janvier 2020.

Impressionnant dès ses débuts

En deux ans, le Brésilien aura disputé 71 matchs sous le maillot lyonnais (trois buts, huit passes décisives), en étant impressionnant dès ses débuts, notamment lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à la Juventus au Groupama Stadium (victoire 1-0) en 2020, juste avant l'arrêt du championnat. Actuellement en sélection, le milieu de terrain a disputé son dernier match dans le Rhône lors du derby remporté face à Saint-Etienne (1-0), le 22 janvier dernier.

Avec ce transfert, l'OL pourra négocier dans le sens des arrivées. Dans le même temps, le dossier Romain Faivre avance. Lyon a entamé depuis plusieurs jours des négociations concrètes pour le faire venir et le joueur va signer pour 18 millions d'euros, bonus compris. Il ne s'agit pas forcément de remplacer le Brésilien poste pour poste, mais Faivre sera recruté avec la plus value de la vente de Guimaraes. Lyon va chercher un autre milieu pour remplacer le Brésilien, qui devrait être Tanguy Ndombele, sous la forme d'un prêt de Tottenham.