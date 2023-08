Nice: Schmeichel absent contre Lille et invité à trouver un nouveau club

Kasper Schmeichel ne fait pas partie du groupe niçois pour affronter le LOSC, vendredi soir en ouverture de la saison de Ligue 1. L'OGC Nice a décidé que Marcin Bulka serait le gardien titulaire cette saison et a invité le Danois à trouver un nouveau club lors de ce mercato.

Kasper Schmeichel est poussé vers la sortie par l'OGC Nice. Arrivé il y a un an sur la Côte d'Azur, le Danois ne fait pas partie du groupe niçois pour affronter Lille, vendredi soir lors de la première journée de Ligue 1.

Le club a décidé d'introniser Marcin Bulka comme gardien n°1, a clarifié la situation aux deux joueurs et a invité Schmeichel à trouver un nouveau club lors de ce mercato.

Le Danois est d'ailleurs rentré à Copenhague, avec l'accord du club, pour se ressourcer auprès de sa famille.

Recruté pour son expérience après onze saisons à Leicester, Schmeichel, 36 ans, était le titulaire en Ligue 1 la saison passée. Sous Lucien Favre puis Didier Digard, il a été aligné lors de 36 des 38 journées de championnat.

Bukla enfin titulaire pour sa 3e saison à Nice

Marcin Bulka devait à l'époque jouer la Ligue Europa Conference et la Coupe de France, mais une blessure à l'épaule a encore plus raboté son temps de jeu. Lors de la préparation niçoise cet été, le nouvel entraîneur Francesco Farioli, ancien gardien de but lui-même, a testé les deux joueurs et a longtemps semblé indécis. Il a finalement tranché en faveur du Polonais.

Pour sa troisième saison à Nice, Marcin Bulka, arrivé du Paris Saint-Germain, va donc enfin endosser le rôle de n°1 à 23 ans.

Barré par Walter Benitez lors de son arrivée, puis par Kasper Schmeichel la saison passée, il n'a jusqu'ici disputé que 11 rencontres avec le Gym toutes compétitions confondues. A lui, désormais, d'assumer ce nouveau rôle.