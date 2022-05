Match des héros: le sprint d’Aulas, la grande forme de Sonny Anderon… les supporters de l'OL ont retrouvé le sourire

Au cœur d’une saison ratée, le public du Groupama Stadium a retrouvé des airs de fête mardi lors du "match des Héros", regroupant plusieurs légendes du club et de nombreuses stars, à l’occasion des 20 ans du premier titre de champion de France du club.

Un petit arc-en-ciel au cœur d’un climat morose. Environ 22.000 spectateurs se sont offerts une parenthèse de légèreté et de nostalgie, mardi lors du "match des Héros" organisé pour fêter les 20 ans du premier titre de champion de France du club. Ils ont assisté à la victoire des légendes de l’OL face à une équipe Unicef (1-0) grâce à un but de leur ancien capitaine, Sonny Anderson (avec un maillot floqué Foé en hommage à l’ancien milieu de terrain du club), toujours aussi létal dans le dernier geste. Au total, plus de 70 personnalités ont assisté à cette fête dont les recettes et les dons (482.490 euros, plus 434.000 euros versés par les partenaires) ont été reversés à l’Unicef pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre en Ukraine.

Le sprint d'Aulas

Le best-of du streamer Zack Nani

Le casting était très relevé avec de nombreux anciennes légendes du club ayant participé à compiler sept titres consécutifs de champion de France ou à écrire l’histoire du club. Sidney Govou, Camille Abily, Michael Essien, Cris, Claudio Caçapa, Rémy Vercoutre, Sonia Bompastor, Edmilson, Florent Malouda, Eric Carrière, David Linarès, Kim Källström, Philippe Violeau, Patrick Müller, Jean-Marc Chanelet, Jérémie Brechet, Alain Caveglia, Pierre Laigle, Christophe Delmotte et Éric Deflandre étaient de la partie.

L’intoxication alimentaire de Cyril Gane

Il y avait du beau monde en face avec notamment la star française du MMA, Ciryl Gane, qui a confié avoir été diminué par une intoxication alimentaire. Il y avait aussi l’ancien gardien allemand Jens Lehmann, mais aussi Samir NAsri, Ludovic Giuly, Nuno Gomes, Laure Boulleau, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta et Bacary Sagna. Le freestyler Séan Garnier, le chanteur Romeo Elvis, le rappeur Fianso, l'humoriste Redouane Bougheraba, la Miss France Diane Leyre, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, la tenniswoman Alizée Lim, l’ancien basketteur Tony Parker (président de la section basket) et les influenceurs Inoxtag et Michou étaient également présents.

Les deux derniers ont même animé la soirée en piquant un sprint aux côtés de Jean-Michel Aulas, président du club. Une compilation des "meilleures actions" de Zack Nani, célèbre streamer, a bien amusé ses nombreux suiveurs, amusés par son manque de justesse dans le dernier geste.