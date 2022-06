OL: Aulas met un coup de pression à Cherki pour sa prolongation

En marge du retour d’Alexandre Lacazette à Lyon, Jean-Michel Aulas a adressé un message assez clair à Rayan Cherki. Libre en 2023, l’espoir de l’OL dispose d’une offre pour prolonger et son président veut y croire.

Attendu depuis plusieurs jours, le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon est officiel. L’OL a confirmé la nouvelle ce jeudi avant la présentation de l’attaquant de 31 ans à la presse. En marge des premiers mots du "Général Lacazette", Jean-Michel Aulas a eu des mots pour Rayan Cherki qu’il espère voir s’inscrire dans la durée à Lyon alors que Vincent Ponsot a confirmé que l’espoir de 18 ans avait bien reçu une offre pour prolonger.

"Nous l'avons vu avec Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou) et toute sa famille. Je l'ai vu en tête à tête, les yeux dans les yeux, a indiqué Jean-Michel Aulas face à la presse. Rayan Cherki, je l'ai vu les yeux dans les yeux Je pense qu'il va s'engager aussi parce que j'ai confiance en lui et je ne pense pas que ses conseillers iront contre. Mais c’est un avis personnel et il m'est déjà arrivé d'être démenti."

Aulas: "Tirer définitivement une projection avec l’OL"

Pas toujours titulaire après l’arrivée de Peter Bosz puis victime d’une fracture au pied en deuxième partie de la saison, Rayan Cherki pourrait s’interroger sur son avenir à Lyon. Mais le phénomène de 18 ans fait partie de ces joueurs capables d’incarner l’ADN et les valeurs des Gones pour Jean-Michel Aulas. Formé à l’OL, l’international Espoirs (4 buts en 4 sélections) fait partie des priorités pour le futur de l’équipe.

"J'aimerais bien qu'il s'inscrive dans cette filière et l'occasion du retour d'Alex et d'autres constitue une occasion formidable pour lui de tirer définitivement une projection avec l'Olympique Lyonnais, a encore estimé le président de l’OL. Une projection qui lui permettrait de concrétiser son immense talent en mettant de côté les points qui l'ont peut-être freiné dans sa progression."