OL: "Je ne m'attendais pas à venir ici aussi tôt", les premiers mots de la recrue Jeffinho

L’Olympique Lyonnais a officialisé le transfert du Brésilien Jeffinho ce mardi avant la fin du mercato estival. Après son arrivée en France, l’ancien ailier de Botafogo a partagé sa joie à l’idée de rejoindre un club aussi réputé que les Gones.

Futur flop made in Textor pour les détracteurs de l’OL mais future révélation pour les optimistes, Jeffinho a officiellement rejoint le club rhodanien ce mardi avant la clôture du mercato de janvier. Assez peu connu en Europe, l’ailier de 23 ans s’est engagé en provenance de Botafogo et a coûté 10 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais. Ancien protégé du club de John Textor au Brésil, Jeffinho s’est réjoui d’avoir signer en Ligue 1.

"J'ai beaucoup entendu parler de l’OL depuis que je suis gamin. Quand j'ai découvert qu'ils voulaient que je vienne, j'étais vraiment heureux, a confié la dernière recrue hivernale des Gones pour les médias du club. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas à qui dire au revoir en premier. Je suis très content et j'espère pouvoir aider l’OL dans cette nouvelle aventure. Le club est réputé et fait partie des grands clubs européens. Je n'ai même pas hésité à accepter pour venir ici."

"Rien n’est comparable à mon bonheur de signer à l’OL"

Arrivé avec un petit souci de santé, comme l’a confirmé Laurent Blanc face à la presse, Jeffinho ne sait pas encore quand il pourra se joindre au reste du groupe pour les entraînements. Mais ce léger accroc ne remet pas en question sa motivation ou sa joie après ce transfert.

"Je ne m'attendais pas à venir ici aussi tôt mais c'était un rêve que j'avais déjà en tête. Je suis très heureux et rien n'est comparable à mon bonheur de signer à l’OL. L’objectif est désormais de faire de bons matchs et tout donner, a enchaîné le Brésilien. Nous avons parlé par téléphone avec John Textor. C'était important, parce qu'il a mis de l'espoir en moi, il a dit qu'il était avec moi. Il m’a aussi dit que tout le monde me soutenait et que je ne serais pas seul ici."

Jeffinho impatient de poursuivre l’histoire des Brésiliens à Lyon

Dans la lignée des anciens grands joueurs brésiliens passés à Lyon, de Juninho à Lucas Paqueta en passant par Bruno Guimaraes, Nilmar ou Sonny Anderson, Jeffinho espère marquer l’histoire de l’OL et aider le club à se glisser parmi les clubs européens en fin de saison.

"l y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué ici et qui ont marqué l’histoire, a encore estimé celui qui a marqué deux buts en 26 matchs officiels avec Botafogo. Je pourrais passer la journée à raconter leur histoire."

Et Jeffinho de conclure en présentant ses qualités balle au pied: "J'aime beaucoup jouer sur le côté gauche, je suis un ailier gauche. J'aime repiquer à l'intérieur, finir, percuter mais aussi revenir pour aider mes coéquipiers. Voir les supporters heureux et célébrer est quelque chose d’inestimable."