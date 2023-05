OL: Textor doit trouver 130 millions d'euros avant de passer devant la DNCG

INFO RMC SPORT - Après être apparu pour la première fois en conférence de presse dans un discours toujours très flou sur son projet mercredi, John Textor doit maintenant se pencher sur une intersaison décisive pour l’avenir.

Au moment de son rachat de l’Olympique Lyonnais, l’investisseur américain s’était présenté devant la DNCG avec un business plan qui reposait sur une participation à la Ligue des champions chaque année. Il avait aussi injecté 86 millions d’euros en trésorerie afin de boucler la saison en cours 22-23. Problème: l'OL ne jouera pas la C1 la saison prochaine et sera donc privé de la manne financière de plusieurs dizaines de millions d’euros qui va avec.

Trouver 130 millions d’euros

La DNCG va bientôt programmer le passage des différents clubs comme à son habitude. Elle fera le bilan de la saison écoulée et surtout se projettera sur la suivante avec comme seule préoccupation de s’assurer que les clubs pourront aller au terme du prochain exercice d’un point de vue financier. C’est là que le défi se présente pour John Textor. En clair, il va devoir trouver près de 130 millions d’euros pour s’assurer un passage sans encombre devant le gendarme financier du foot pro.

Pour cela, il compte bien sûr sur le mercato. Grâce à la vente en janvier de Malo Gusto à Chelsea, Lyon a pu déjà faire rentrer 30 millions d’euros (plus de cinq millions d'euros de bonus). Ryan Cherki, Castello Lukeba, Bradley Barcola semblent être les trois joueurs les plus côtés sur le marché. Il parait en revanche illusoire d’imaginer que cela suffise pour atteindre l’objectif.

Une introduction en bourse d’Eagle?

Textor va donc devoir trouver de l’argent ailleurs. Le projet de vente de la majorité des parts (52%) de la section féminine rentre dans ce cadre-là. Gain espéré: près de 50 millions d’euros après un exercice comptable légal qui ferait apparaître cette somme à la case "résultat", sans qu’il y ait de transaction en cash. Cette opération permettrait aussi d’économiser 13 millions d’euros de frais de fonctionnement annuel d’OL féminin. Les actionnaires, Textor et ses associés, pourraient aussi trouver une solution pour réinjecter eux-mêmes de l’argent frais, à l’instar de ce que fait par exemple chaque année Franck Mc Court à l’OM.

Autre piste envisagée selon nos informations, une introduction en bourse de la structure Eagle Foot (qui réunit Lyon, Botafogo et Crystal Palace), potentiellement aux Etats-Unis, pour lever les fonds nécessaires. Lors du rachat du club lyonnais, la direction financière de l’OL avait déjà évoqué cette hypothèse auprès de la DNCG ce qui n’avait pourtant pas semblé la rassurer outre mesure.

En effet, dans son rapport d’évaluation de cession qu’elle avait envoyé à Jean-Michel Aulas, la DNCG avait clairement indiqué qu’avec ce projet de reprise il existait un risque significatif de besoin de financement important dès la première année. Ce n’est plus un risque c’est aujourd’hui une réalité. Et elle inquiète car en rachetant l’OL et en devenant majoritaire (78,40% des parts), John Textor doit obligatoirement s’engager à lancer une OPA pour racheter les actions des petits porteurs (12,13% des parts). OPA qui n’a toujours pas vu le jour. Cela devrait être fait la semaine prochaine. Textor pourrait dépenser près de 40 millions d’euros pour racheter ces 12,13% des parts du public. De quoi tout de même s’interroger sur la solidité financière de la nouvelle maison mère de l’OL.

Vers une mesure de la DNCG contre l’OL?

En cas de manque de garantie apportée par John Textor, ce qui semble aujourd’hui probable, la DNCG peut prendre des mesures comme le précise l’article 11 de son règlement. Cela peut engendrer un encadrement de la masse salariale, une limitation du nombre de mutations, une interdiction de recruter voire même la rétrogradation dans le pire des cas. La DNCG veut et doit absolument s’assurer qu’aucun club qui s’engage dans une saison se retrouve en position de cessation de paiement avant le terme de la saison au risque de fausser toute la compétition. C’est ce risque là que John Textor va devoir lever très rapidement.