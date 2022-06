OM: c’est officiel, Javier Ribalta arrive comme directeur du football

L’Espagnol Javier Ribalta a officiellement été nommé directeur du football de l'Olympique de Marseille ce samedi. Le dirigeant de 41 ans est notamment passé par l’AC Milan, la Juventus Turin, Manchester United ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg. David Friio, présent à l’OM depuis 2020 en qualité de directeur technique, est nommé directeur sportif.

L’organigramme de l’Olympique de Marseille évolue. Comme attendu depuis plusieurs jours, le club phocéen a officialisé ce samedi l’arrivée de l’Espagnol Javier Ribalta en tant que directeur du football. Celui qui vient de quitter Parme (Serie B, Italie), où il occupait ce même poste ainsi que le racontait Clean Sheet dans un long portrait, va être chargé de la politique sportive avec des compétences élargies.

"Lors de son passage à la Juventus Turin, de 2015 à 2017, Javier a pu faire équipe avec Pablo Longoria en formant un tandem alliant modernité, méthodologie et expérience dans le domaine du recrutement, explique l'OM dans un communiqué. Réunis de nouveau, cette fois à la direction du club phocéen, le dirigeant espagnol aura pour responsabilité d’encadrer l’ensemble de la politique sportive du club."

Et d'ajouter: "David Friio, présent à l’OM depuis 2020 en qualité de directeur technique, est nommé directeur sportif. Il assurera la relation entre la direction et le groupe professionnel ainsi que le pilotage des équipes de scouting."

Une belle cote en Europe

Ribalta dispose d’une belle cote en Europe après avoir travaillé dans plusieurs clubs de renom. Le natif de Barcelone connaît bien Pablo Longoria, président de l’OM qu’il a croisé à la Juventus où il était directeur du recrutement entre 2012 et 2017 (il a notamment participé à faire venir Alvaro Morata). Il est également passé au sein des cellules de l’AC Milan (2009-2011) et de Manchester United (2017-2018) avant d'occuper le poste de directeur sportif du Zénith Saint-Pétersbourg (2018-2021).

A 31 ans, il était déjà en charge de la cellule de recrutement du club italien de Novara où il a fait venir un certain Bruno Fernandes, alors inconnu et seulement âgé de 18 ans. A Parme, son dernier club, Ribalta a notamment convaincu Gianluigi Buffon de revenir l’été dernier. Il a aussi recruté Adrian Bernabé (21 ans), formé au Barça, passé par Manchester City et considéré comme une pépite du football espagnol dès son plus jeune âge. Ribalta va désormais mettre son expertise et son flair au service de l’OM.