OM: Caleta Car, une porte de sortie en Premier League ?

Selon des informations de la Provence ce jeudi, West Ham suivrait toujours Duje Caleta Car (24 ans). Le Croate dispose d'un bon de sortie, alors que Boubacar Kamara a aussi plusieurs prétendants.

Le chantier de la défense continue à l'OM. Selon des informations de la Provence, Duje Caleta Car est toujours suivi en Premier League et en premier lieu par West Ham. Avec les arrivées récentes de William Saliba et Luan Peres, le club phocéen s'est déjà renforcé dans le secteur défensif et peut envisager un départ du joueur croate de 24 ans.

Pour rappel, Duje Caleta Car fait partie des joueurs qui disposent d'un bon de sortie. Sous contrat jusqu'en 2023, celui qui est arrivé au club en 2019, est évalué à 25 millions d'euros sur le marché des transferts. Positif au coronavirus ces derniers jours, Duje Caleta Car n'a toujours pas repris l'entraînement. Il ne devrait donc pas par conséquent être aligné pour la reprise de Ligue 1 ce dimanche pour l'OM, qui se déplacera sur le terrain de Montpellier.

>> Les infos mercato en direct

Kamara suivi par le FC Séville

Déjà présent la saison dernière, Leonardo Balerdi tiendrait la corde pour commencer aux côtés de Peres et Saliba. Dans le même temps, La Provence indique que Boubacar Kamara pourrait lui aussi quitter l'OM d'ici la fin du mercato. A un an de la fin de son contrat, le joueur formé au club serait suivi notamment par Newcastle et le FC Séville, qui chercherait un remplaçant en cas de départ de Jules Koundé.

Pour remplacer éventuellement Caleta Car, l'OM aurait le défenseur néerlandais Micky van de Ven (20 ans) dans le viseur, qui évolue avec Volendam, en deuxième division néerlandaise. D'ici la fin du mercato, le 30 août, le club de Pablo Longoria devrait continuer à animer le marché des transferts pour satisfaire les besoins de Jorge Sampaoli.