OM: Longoria répond à l’OL sur la polémique autour de la date du match à rejouer

Pablo Longoria a réagi ce jeudi à l’annonce de la LFP sur les dates possibles pour le duel entre l’OM et l’OL. Le président marseillais en a profité pour réfuter les accusations sur une stratégie de son club de faire traîner cette affaire jusqu’à une période de l’année plus profitable.

La LFP a communiqué ce mercredi les deux dates potentielles pour jouer la rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM. L’Olympico sera donc joué le 1er ou le 10 février prochain en fonction de la performance marseillaise face à Montpellier en Coupe de France. Du côté lyonnais, les dates envisagées par la LFP pour jouer cette affiche ne passent pas. Et selon le club rhodanien, la direction marseillaise est responsable d’avoir fait traîner les choses. Peter Bosz s’est notamment plaint cette semaine de l’absence de décision claire plus de deux mois après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et l’arrêt de la rencontre au Groupama Stadium.

L’entraîneur des Gones a aussi regretté de devoir jouer pendant une fenêtre internationale qui le privera de Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. Pablo Longoria a nié avoir joué avec le planning pour obtenir un report à une date intéressante pour l’OM.

"Je crois que l’on a joué à l’intérieur de la légalité, non. On ne fait rien d’illégal, a lancé le président de l’OM avec un large sourire en marge de la présentation de Sead Kolasinac ce jeudi à Marseille. Chacun peut penser qu’il y a des stratégies ou pas mais ce que l’on a fait c’est que l’on a suivi les délais naturels dans toutes les décisions d’appel ou de non-appel."

Longoria inquiet pour la santé des joueurs

Après avoir répondu, sans jeter d’huile sur le feu, aux critiques émanant de l’institution lyonnaise, Pablo Longoria a lui aussi trouvé à redire aux dates choisies par la LFP pour l’Olympico à rejouer. Troisième de Ligue 1 et toujours à la lutte pour finir sur le podium en fin de saison, Marseille va devoir gérer un calendrier chargé dans les prochaines semaines avec des matchs contre Lens, Montpellier Angers, Metz et donc Lyon. C’est simple, entre le 22 janvier et le 13 février, l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli aura disputé cinq matchs. Usant pour les joueurs comme pour le staff phocéen.

"Si on accepte les décisions de la LFP? Ce n’est pas à moi de commenter s’il y a une date à fixer ou pas. La Ligue a décidé de jouer à cette date, a encore expliqué Pablo Longoria face à la presse. Le fait principal, c’est la responsabilité de la Ligue de déplacer le match à la date disponible la plus proche. C’est assez logique pour le bien de la compétition et pour ne pas altérer le naturel devenir de la compétition."

Et le président de l’OM de nuancer sa position: "C’est aussi vrai qu’il faut se poser, en général, la question. On n’est pas l’unique club a qui a joué trois matchs en moins d’une semaine. Je crois que Lille avec son match contre Lorient, ils vont jouer dimanche puis mercredi et samedi. Je crois qu’il faut bien réfléchir parce que ce n’est pas habituel en six jours, a estimé le dirigeant olympien. Jouer trois matchs, je crois que c’est l’unique championnat où l’on a cette particularité. On doit surtout protéger les joueurs et le spectacle. C’est un peu serré de jouer trois matchs en six jours mais c’est également vrai que la disponibilité du calendrier est assez limitée. Mettre d’accord tout le monde, je comprends la difficulté de contenter tout le monde."