OM: le vibrant message d’adieux de Mattéo Guendouzi

Prêté avec obligation d’achat à la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi (24 ans) a publié un vibrant hommage au club et supporters marseillais sur les réseaux sociaux après ses deux ans passés à l’OM.

Quelques heures après l’annonce de son départ, Mattéo Guendouzi (24 ans) a sorti sa plus belle plume pour rédiger un vibrant message d’adieux à Marseille. Le milieu de terrain s’est engagé en faveur de la Lazio Rome sous forme de prêt avec obligation d’achat estimée de 18 millions d’euros (bonus compris). Il quitte la Canebière deux ans après son arrivée d’Arsenal, d’abord sous forme de prêt puis définitivement en 2022. Et il en conservera un souvenir marquant.

"Deux années de passion, de folie, de partage, de moments complexes"

"De ce 6 Juillet 2021 est né un coup de foudre, écrit-il. Un coup de foudre sincère, animé par une passion commune avec vous, supporters. Deux années de passion, de folie, de partage, de moments complexes aussi que j’ai pu vivre avec une certaine pudeur et un soutien constant… le vôtre. Marseille, ville extraordinaire. Ici, celui qui débarque un jour sur le port, il est forcément chez lui. D'où que l'on vienne, on est chez soi à Marseille."

"Je voulais vous remercier, VOUS Peuple Marseillais pour votre soutien constant, vos critiques constructives, votre passion démesurée qui fait et fera votre force. Marseille, c’est vous. Je pars la tête haute remplie de beaux souvenirs."

"Je pars en ayant tout donné, jouer dans ce Stade l’Orange Vélodrome fût un honneur, une motivation, une force incroyable, conclut le milieu de terrain. À l’ensemble des groupes de supporters, MERCI. À l’ensemble des staffs techniques, bénévoles, des salariés du club, votre présence précieuse est une force et pour cela, MERCI. Enfin, un grand MERCI à l’Olympique de Marseille et à mes coéquipiers à qui je souhaite le meilleur. Ces deux années furent d’une intensité folle. MERCI à vous. À vous supporters, continuer de faire vivre l’OM partout. Prenez soin de vous et belle saison. À jamais les premiers."

L’international français (7 sélections, 1 but) a disputé 103 matchs avec Marseille pour dix buts inscrits. Il est vite devenu un titulaire incontournable sous les ordres de Jorge Sampaoli lors de sa première saison, achevée par une deuxième place en Ligue 1. L’ancien Lorientais est resté un élément clé d’Igor Tudor la saison dernière. Il a en revanche beaucoup moins joué depuis la prise de fonction de Marcelino cet été (aucune titularisation, quatre entrées en jeu).