OM: Marseille lance son troisième maillot "volcanique"

L'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi son troisième maillot pour la saison 2023-2024. Après les traditionels tuniques blanches et bleues, le club phocéen a opté pour une tenue noire et orange.

Privé de Ligue des champions, l'Olympique de Marseille tentera de se mêler à la lutte pour le titre en championnat et voudra s'offrir une nouvelle épopée en Ligue Europa cette saison. Et pour l'occasion, le club phocéen a dégainé un nouveau maillot ce mercredi.

A l'image de sa tunique domicile (blanche avec du bleu ciel) ou de sa tenue extérieure (bleue), l'OM s'est appuyé sur des couleurs déjà entrées dans le coeur des supporters avec un maillot third majoritairement noir et orange. Absent depuis la campagne 2019-2020, le orange fait donc son retour sur le maillot olympien avec des "flammes" et un style "volcanique" comme le précise le club présidé par Pablo Longoria.

Un hommage aux fans et à la ferveur du Vélodrome

Via un communiqué, l'OM a justifié le choix d'un tel design pour son troisième maillot. Selon le club, il s'agit donc de saluer les supporters marseillais et la chaude ambiance du Vélodrome. Ainsi, la mention "Peuple volcanique" est incrite sur le dos du col de cette tunique.

Le troisième maillot de l'OM pour la saison 2023-2024 © DR OM/Puma

"À Marseille, le football est un vrai vecteur social, c’est un sport qui se vit d’une manière complètement différente. La ville entière vibre pour l’Olympique de Marseille, vit au rythme de ses matchs, s’enflamme au gré de ses performances et partage de vives émotions. Un déluge de sentiments propre à un peuple qui vit et aime son club depuis toujours, et pour toujours, s'est enthousiasmé l'OM au moment de présenter ce troisième maillot. Mais le peuple volcanique se trouve aussi en dehors des murs de la ville. C’est ce flot continue d’amoureux de l’Olympique de Marseille qui afflue dans la cité phocéenne comme une nuée ardente, prête à bouillir dans les travées de l’Orange Vélodrome."

Disponible à la vente dès ce vendredi, la nouvelle tenue marseillaise sera étrennée par les joueurs de Marcelino lors du déplacement à Nantes en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1.