OM: Sampaoli à Marseille, plus d'un an de montagnes russes

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli ont officiellement mis fin à leur collaboration ce vendredi. Depuis son arrivée en mars 2021, le coach argentin a régulièrement usé de coups de pression envers ses dirigeants à l’approche de chaque mercato. Tout en regrettant que sa philosophie de jeu ne soit pas toujours comprise par les suiveurs du club phocéen.

L’aventure commune entre Jorge Sampaoli et l’Olympique de Marseille est terminée. Comme annoncé par l’OM ce vendredi, confirmant des informations de L'Équipe et de RMC Sport, l’ancien sélectionneur du Chili et le vice-champion de France ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Alors que le club phocéen a repris le chemin de l’entraînement ce mercredi, le technicien argentin s'en va avant même de pouvoir sentir le parfum de la Ligue des champions au Vélodrome. Le dernier chapitre d’une histoire souvent passionnelle et parfois tumultueuse.

Selon nos informations, la raison principale de ce départ précipité de Sampaoli, à qui il restait un an de contrat, se trouve dans les divergences entre l’Argentin et Pablo Longoria sur le mercato. Alors que Sampaoli souhaitait des joueurs aguerris et de l’ambition en Ligue des champions, le président marseillais fait face à une réalité financière plus délicate. Lors d’un entretien organisé dans la semaine, l’Espagnol a d’ailleurs expliqué à son coach qu’il fallait attendre la fin du mercato pour pouvoir recruter à des prix corrects, ce qui n’a pas du tout plu au technicien.

Récemment, RMC Sport rapportait d’ailleurs l’impatience de l’Argentin face à ce mercato qui ne mettait du temps à démarrer. "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants”, a-t-il d’ailleurs indiqué sur Instagram quelques minutes après l’officialisation de son départ, répétant - une dernière fois - ce qu’il a clamé à de si nombreuses reprises au cours des derniers mois.

Un avertissement avant la 38e journée de Ligue 1

Ces dernières semaines, de nombreux éléments laissaient craindre l’issue de ce vendredi. Dès la fin de saison, il s’inquiétait déjà de la compétitivité de l’OM en cas de qualification pour la Ligue des champions et entretenait le flou sur son avenir. "Je ne sais pas si je serai là la saison prochaine. (...) La réalité est de savoir si on veut la Ligue des Champions pour de l'argent ou pour être compétitifs dans cette compétition. Il faut être clair, être sincère, ne mentir à personne, assurait Sampaoli face aux médias juste avant la dernière journée de Ligue 1 contre Strasbourg, le 19 mai dernier. Voulons-nous jouer la Ligue des champions ou nous qualifier pour assainir les finances ?" Des propos qui prennent tout leur sens en ce début de mois de juillet.

Depuis son arrivée sur la Canebière en mars 2021, la question du recrutement a souvent été à l’origine de frustration chez Sampaoli. En novembre 2021, malgré un mercato estival riche en arrivées quelques mois plus tôt, Sampaoli avait déjà fait part de son envie de renforcer son groupe. "J’en parle tous les jours avec le président et le propriétaire. On a fait un effectif quasiment neuf, mais qui est aussi un effectif limité. On parle de cette possibilité de pouvoir recruter", lâchait-il en conférence de presse.

"Des analyses de comptoir au café du commerce"

Entendre Sampaoli se plaindre du manque de profondeur de son effectif à l’approche de chaque mercato était devenu une habitude du côté du centre Robert-Louis Dreyfus depuis plus d’un an. Mais El Pelado a également partagé à plusieurs reprises son agacement au sujet des attentes autour de l’Olympique de Marseille. "Il y a une semaine nous étions la meilleure défense d'Europe, aujourd'hui nous serions la pire. Tout ça, ce sont des analyses de comptoir au café du commerce. Je ne regarde ni les critiques ni les éloges. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar", taclait-il en février dernier après l’élimination de l’OM contre Nice en quart de finale de Coupe de France (4-1), cinq jours après une victoire éclatante contre Angers en Ligue 1 (5-2).

Tout au long de son passage à l’Olympique de Marseille, Sampaoli n’aura jamais cessé de clamer que, selon lui, la manière dont son équipe évolue sur le terrain est plus importante que le résultat. "Au-delà des chiffres, nous sommes dans une étape d'intégration d'une philosophie de jeu, clamait-il le 10 avril 2021, au soir d’un match nul frustrant contre Montpellier (3-3). Je ne suis pas venu pour avoir des résultats dans l'urgence, mais pour grandir et évaluer la situation pour l'avenir." Les résultats, il aura fini par les avoir, en qualifiant notamment l’OM pour la prochaine phase de groupes de Ligue des champions. Mais ça sera sans lui.