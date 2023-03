OM: la sortie d'Alexis Sanchez qui interroge sur son avenir à Marseille

Alexis Sanchez a abordé la question de son avenir à l'Olympique de Marseille ce vendredi lors de la conférence de presse du club phocéen en marge de la 26e journée de Ligue. L'attaquant chilien se verrait bien reste à l'OM si le club est vraiment capable de lutter pour des titres.

Battu par le PSG en Ligue 1 (0-3) puis par Annecy en Coupe de France (2-2, 6 tab à 7), l'OM a sans doute dit adieu à ses rêves de titre cette saison. Si un mince espoir subsiste en championnat, le club phocéen va d'abord devoir sécuriser sa place sur le podium. Mais cela ne suffira pas à calmer la soif de victoires d'Alexis Sanchez, particulièrement déçu après l'élimination du milieu de semaine.

"Chaque joueur doit être à 200%, encore plus ici avec des supporters qui te poussent à tout donner, a lancé le Chilien ce vendredi en conférence de presse. Je ne suis pas ici en vacances, pour prendre le soleil, je suis là pour une saison, je peux rester ou bien partir, mais je suis là pour gagner et rendre les gens heureux."

>> La conf' de Sanchez et Tudor avant Rennes-OM

"Cela ne m'intéresse pas d'être deuxième"

Un an et normalement deux si tout se passe bien, avait annoncé Pablo Longoria sur la situation contractuelle d’Alexis Sanchez au moment de sa signature à l’OM. Malgré la belle saison réussie jusqu’à présent par le Chilien à Marseille, tout ne semble pas encore acté. Face à la presse, le vétéran de 34 ans n’a pas clairement tranché.

"J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions, a-t-il poursuivi. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! Avec la récente élimination, je suis encore plus énervé que n’importe quel fan. Il faut avoir ce mental de champion. Et l’échec de mercredi, je ne vais pas l’oublier même après une, deux ou trois victoires. Je l’ai en travers de la gorge et je suis plus 'chaud' que tout le monde réuni. Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela."