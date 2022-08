OM: pour Niang, "Longoria et McCourt devraient tenter le coup" avec Cristiano Ronaldo

Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Mamadou Niang a estimé que les dirigeants marseillais devraient "sauter sur l’occasion" et tenter de faire venir Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United, le Portugais n’a toujours pas trouvé de porte de sortie.

L’hypothèse enflamme les supporters marseillais depuis plusieurs jours. Et si Cristiano Ronaldo, qui n’a toujours pas trouvé de point de chute après avoir fait part de ses envies de quitter Manchester United, débarquait sur la Canebière ? Pour beaucoup, cette éventualité a tout d’un fantasme. Mais, face à l’engouement des fans de l’OM sur les réseaux sociaux, de nombreux amoureux du club phocéen se mettent à rêver. Mamadou Niang le premier.

"On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein…, a lâché l’ancien attaquant marseillais dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC. On se souvient tous de l’impact d’Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville aux supporters."

Niang: "Longoria et McCourt devraient sauter sur l'occasion"

"C’est un joueur âgé, mais, aujourd’hui, Il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup, a imploré le nouveau membre de la Dream Team RMC Sport. La saison passée, il a vécu une saison compliquée avec Manchester United. Mais on a pu le voir à la Juve, il a été efficace et performant. (...) Je pense que l’équipe serait plus forte avec Cristiano Ronaldo et qu’il va emmener son expérience. Il y en a besoin avec la Ligue des champions."

Ce mardi, dans le Super Moscato Show, sur RMC, Eric Di Meco avait estimé qu’il serait "impardonnable" de ne pas tenter le coup. "Rien que pour le kiff, pour faire vibrer les supporters et la ville, il faut le tenter. Ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher, finalement. Il faut que l'actionnaire principal s'enflamme, qu'il trouve une solution économiquement pour lui trouver un business aux États-Unis", avait clamé le vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec l’OM.

Si les anciens joueurs marseillais semblent séduits par cette éventualité, Emmanuel Petit, lui, veut garder les pieds sur terre. "Rêver, c’est bien. Mais la réalité est éloignée des rêves à l’heure actuelle, a tranché le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme. Je ne vois que deux points positifs à une éventuelle arrivée de Ronaldo à l’OM: booster une région qui ne demande qu’à vivre sa passion pleinement et réunir encore une fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le championnat français n’en serait que gagnant. Je n’ai pas envie de vous empêcher de rêver, mais je n’y crois pas." Il reste quelques jours dans ce mercato pour entretenir le fantasme.