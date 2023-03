OM: quand Lilian Thuram donne de faux espoirs aux supporters marseillais pour son fils Marcus

Un déjeuner entre Lilian Thuram et Igor Tudor à Marseille a fait croire à des supporters olympiens qu'un recrutement de Marcus Thuram était dans les tuyaux. Il n'en est rien.

C’était bien lui ! Lilian Thuram était à la Commanderie mardi et certains supporters de l'Olympique de Marseille l’ont vu quitter le centre Robert-Louis-Dreyfus sur les coups de 16 heures. Suffisant pour rêver un peu et s’imaginer que le champion du monde 1998 était à Marseille… pour rencontrer les dirigeants au sujet d’un de ses talentueux fils, et surtout Marcus, en fin de contrat avec le club allemand du Borussia Mönchengladbach.

La rumeur est remontée jusqu’aux bureaux de la Commanderie, où on a préféré en rire. Dans un monde idéal, évidemment, l’OM accueillerait avec enthousiasme le vice-champion du monde. Mais la réalité financière est cruelle, et l’OM assure que le club n’a absolument pas les moyens d’attirer Marcus Thuram dans ses filets, et que son recrutement relève de l’impossible.

Lilian Thuram a déjeuné avec Igor Tudor

Alors, pourquoi son père, sauveur des Bleus en demi-finale de Coupe du monde 1998 face à la Croatie, était à la Commanderie? Justement, et tout simplement, pour rencontrer son ami croate… Igor Tudor (qui était sur le banc de sa sélection lors du fameux doublé du défenseur français au Stade de France). Les deux hommes ont surtout joué ensemble à la Juventus au début des années 2000 et sont restés en très bons termes.

Lilian Thuram, de passage à Marseille, a donc simplement été invité à déjeuner au centre RLD par l’entraineur de l’OM, mardi. En tout bien tout honneur. Et si jamais l’avenir de Marcus Thuram s’est invité dans la discussion, les supporters olympiens ne doivent pas, sauf coup de bluff monumental, se faire de faux espoirs.