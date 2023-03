Premier League: des représentants du Qatar à Manchester pour avancer sur le rachat des Red Devils

Une délégation du Qatar était présente ce jeudi à Manchester pour étudier le processus de vente des Red Devils, discuter avec les parties prenantes et réaliser une visite des installations. L'Emirat est toujours bien en pole pour ce rachat.

Comme expliqué par RMC Sport depuis quelques semaines, le dossier de la vente de Manchester United avance bien. Ce jeudi, une délégation du Qatar, représentant la candidature de Cheikh Jassim, est présente à Manchester pour étudier le processus de vente, discuter avec les parties prenantes et réaliser une visite des installations comme le stade ou le centre d'entraînement.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Comme indiqué par RMC Sport, le Qatar est toujours bien en pole pour ce rachat. Shahzad Shahbaz, président de Nine Two Foundation, était présent à Old Trafford ce jeudi. Plusieurs avocats du cabinet d'avocats Macfarlanes étaient aussi présents. INEOS, l’autre prétendant crédible au rachat du club, sera aussi reçu dans les prochains jours.

Une offre de 4,5 milliards d'euros a été communiquée

Les Qataris sont bien déterminés à récupérer l’actuel troisième du championnat anglais. Ils ont communiqué sur une offre de 4,5 milliards d’euros. L’architecture de cette proposition reste secrète. Selon nos informations, la fondation Nine two, emmenée par Jassim Bin Hamad Al Thani, est prête à débourser légèrement plus de 5 milliards d’euros au total.L'offre du Qatar plait car le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani propose de soumettre une offre avec le rachat complet de la dette du club anglais et un montant disponible immédiatement sans prêt. La dette du club est estimée à un montant de 580 millions d'euros.

À Doha, les potentiels repreneurs ont pour ambition d’en faire le plus grand club du monde, sans changer ce qui fonctionne pour autant. A date, il n’est pas question par exemple de se séparer d’Erik Ten Hag dont le travail est apprécié. En revanche, l'idée de recruter un joueur majeur par ligne fait son chemin. Quelles conséquences pour le Paris Saint-Germain ? Sur le papier, l'offre réalisée via la Fondation Nine Two, est complètement différente juridiquement de QSI, actionnaire du PSG.