Prolongation de Mbappé au PSG: "L'offre du Real était meilleure que la nôtre", jure Al-Khelaïfi

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a répondu à Florentino Pérez, le patron du Real Madrid, assurant que l’offre du club espagnol était supérieure à celle du club parisien pour Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé à Paris.

Le Paris Saint-Germain accélère sa mue. Finie l’ère "bling-bling", place à la culture travail. L'architecte de ce nouveau projet, Luis Campos, nommé conseiller football du PSG début juin, est chargé de bâtir un collectif cohérent autour de Kylian Mbappé. La signature de l’attaquant parisien jusqu’en 2025 a véritablement amorcé ce changement de stratégie cet été et suscité bien des critiques du côté de Madrid, où le Real se faisait une joie de l’accueillir. Et pour cause, Mbappé avait eu l’intention de rejoindre le club espagnol l’été dernier. Mais le PSG s’était opposé à son projet, refusant les différentes offres soumises par le Real Madrid.

"Pour la famille Mbappé, l'argent n'est pas la chose la plus importante"

Amer, le président Florentino Pérez a récemment accusé l’attaquant du PSG Kylian Mbappé d’avoir cédé à "des pressions politiques et économiques". "L’argent l’a fait changer d’avis", a soutenu le patron du Real Madrid.

Dans une interview accordée au journal Marca, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a dynamité le narratif de son homologue madrilène, expliquant que "l'offre de Madrid était meilleure". "J'ai refusé 180 (millions d'euros, offre du Real au PSG l'été dernier ndlr) et ils m'ont dit que j'étais fou, des gens en qui j'avais confiance, parce qu'il pouvait partir gratuitement, mais je l'ai fait parce que j'étais sûr que Kylian resterait parce que je le connais bien, lui et sa famille, je sais ce qu'il veut. Kylian est très sérieux, professionnel et veut gagner, il ne se soucie pas de l'argent. Je comprends que Madrid soit déçu, mais ce n'est pas juste de dire ça de Mbappé", a-t-il indiqué.

"J'ai beaucoup de respect pour le Real Madrid en tant que club, mais Kylian n'a jamais décidé de prolonger pour de l'argent, a-t-il poursuivi. L'offre de Madrid était meilleure que la nôtre. D'ailleurs, il avait d'autres clubs en Angleterre (ndlr, notamment Liverpool, dont Mbappé avait déjà parlé), mais il a choisi le PSG et nous n'avons pas parlé d'argent avec lui ou sa famille, uniquement dans les derniers jours. Il était intéressé par le projet football. Il est parisien et voulait rester pour représenter sa ville et son pays. Ce n'est pas juste ce qui a été dit sur lui. Pour eux, l'argent n'est pas la chose la plus importante, ils veulent gagner et ils veulent un projet sportif."