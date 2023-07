PSG: à peine arrivé, Lucas Hernandez déjà en opération séduction auprès des supporters parisiens

Transféré au Paris Saint-Germain, le natif de Marseille Lucas Hernandez débarque dans un contexte de défiance. Pour sa première prise de parole, il a essayé tant bien que mal de déminer la situation auprès des supporters parisiens.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce dimanche le transfert de sa cinquième recrue, Lucas Hernandez. La signature de l'international français n’était pas la plus souhaitée de toutes par les supporters du Paris Saint-Germain qui lui reprochent certaines déclarations, le joueur n’ayant jamais caché son attachement pour l’OM par le passé. Interrogé en mars 2018 sur un éventuel transfert au PSG, Hernandez avait livré une réponse sans équivoque: "Je suis Marseillais, ce serait un peu compliqué d’aller à Paris." Mais il avait aussi pris soin d’ajouter que "tout peut se passer dans cette vie".

Bien lui en a pris, puisque, cinq ans plus tard, le voici désormais à Paris, sous les couleurs du PSG, et non à Marseille, son lieu de naissance (il n’y a jamais vécu).

A peine arrivé, Lucas Hernandez n’a d’ailleurs pas tardé à entreprendre une vaste opération de séduction auprès des supporters parisiens, dans le but de se rabibocher avec le public le plus fervent du Parc des Princes. "J’ai toujours voulu venir ici", a-t-il assuré dans un entretien réalisé pour la chaîne du PSG. "Je vais être à fond ici, je vais toujours mouiller le maillot. J’ai envie de rentrer dans cette famille", a-t-il encore confié avec un large sourire. S’adressant directement à "tous les supporters, les fans du Paris Saint-Germain", Lucas Hernandez a promis de "tout donner pour ce club".

Hernandez se veut rassurant sur l'état de son genou

Le Parc des Princes? "C’est un stade incroyable, surtout les supporters, a insisté Lucas Hernandez. Quand tu vois ça de l’extérieur, c’est assez impressionnant. Alors quand tu joues pour eux, je pense que ça doit être encore plus motivant. Je viens ici aussi pour jouer devant ces supporters. Franchement, c’est incroyable, quand tu vois ça depuis l’extérieur, avec le virage, c’est un truc de fou." Reste à voir quel sera l’accueil du Parc des Princes, et si ces quelques mots auront suffi à apaiser la colère de Romain Mabille. "T'es pas le bienvenu le Marseillais... Et on te le fera savoir", promettait le président du Collectif Ultras Paris le mois dernier.

Victime d’une rupture du ligament du genou droit lors du premier match de la Coupe du monde au Qatar, contre l’Australie (4-1), Lucas Hernandez n’a plus rejoué depuis. Son état de santé suscite forcément des interrogations au sein du PSG, même s’il avait retrouvé les terrains et pu s’entraîner avec le Bayern Munich en fin de saison.

"Une rupture des ligaments croisés, ce n’est jamais facile, ça fait déjà sept mois que je vis avec cette blessure", a expliqué Lucas Hernandez. "Mais pouvez être tranquille, je suis à 200% en ce moment, j’ai hâte de reprendre avec l’équipe et d’être à fond dès le premier jour. Mon genou, il est nickel. Franchement, tout va très, très bien", a-t-il tenté de rassurer. Les jours à venir permettront de savoir s'il est en capacité de répondre à l'inquiétude légitime des supporters parisiens.