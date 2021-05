Liverpool: Mané s’est excusé auprès de Klopp après son coup de colère

Jürgen Klopp a assuré que Sadio Mané s’était excusé auprès de lui après l’incident de cette semaine à Old Trafford. Le Sénégalais avait refusé de serrer la main de son entraîneur à la fin du match.

Jürgen Klopp éteint la polémique. Avant la rencontre des Reds face à West Brom ce dimanche (remportée 2-1 sur un but improbable du gardien Alisson), l’entraîneur allemand s’est exprimé au micro de Sky Sports à propos du vent que Sadio Mané lui avait mis en fin de match face à Manchester United: "Nous avons parlé et il s’est excusé. C’est clair et c’est tout."

Mané préféré par Jota, buteur

Jeudi, l’attaquant sénégalais n’avait pas réagi à la main tendue de son coach, qui venait saluer un à un ses joueurs, après la victoire à Old Trafford (4-2). En colère, Mané avait hoché de la tête et avait continué de marcher sans s’arrêter devant son entraîneur. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant était entré seulement à la 74e minute de jeu, préféré par Jota, premier buteur des Reds.

Plus tard, Klopp avait déjà réagi à la colère de Mané, affirmant qu’une discussion allait avoir lieu: "Il ne faut pas faire une histoire quelque chose de plus grand que ce qu’elle est, avait-il lancé. Le football est un jeu chargé en émotion et tout le monde s’attend à ce que nous les contrôlions toujours. Mais cela ne marche pas toujours comme ça. Cela m’est arrivé en tant que joueur, c’est arrivé à d’autres joueurs quand j’étais leur entraîneur."