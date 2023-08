Toulouse-PSG: Luis Enrique pas convaincu par le visage de Paris après les entrées de Mbappé et Dembélé

Entrés en jeu en deuxième période, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n'ont pu empêcher le PSG de concéder le match nul à Toulouse (1-1), lors de la deuxième journée de Ligue 1. Interrogé sur l'entrée des deux attaquants, Luis Enrique a confié ne pas avoir aimé ce qu'il a vu après la pause.

Kylian Mbappé a marqué, certes. Mais le PSG a concédé son deuxième match nul en deux journées de Ligue 1 ce samedi, sur le terrain de Toulouse (1-1). Entré en jeu en deuxième période, comme Ousmane Dembélé, l'attaquant a ouvert le score sur penalty mais n'a pu empêcher l'égalisation toulousaine... sur penalty.

C'est Achraf Hakimi qui a signé la faute à l'origine du but du Téfécé. Mais à en croire les mots et l'air mécontent de Luis Enrique, Mbappé et Dembélé n'ont pas pleinement brillé comme il l'aurait souhaité. Car le coach parisien a insisté sur un point: c'est en deuxième période, avec les deux hommes, que le PSG a perdu le contrôle.

"L'équipe est encore loin de ce que je souhaite, surtout offensivement"

"En deuxième période, on a commencé à perdre des ballons et on a encaissé un but, constate Luis Enrique sur Canal+ Foot après une question sur l'autre visage du PSG avec Mbappé et Dembélé. Si on veut une équipe compétitive en championnat et en Ligue des champions, on ne peut pas faire ça. Ces erreurs ont été commises en deuxième période. Pourquoi Mbappé et Dembélé n'ont pas démarré? Je suis l'entraîneur, c'est à moi de décider."

S'il ne s'en prend pas personnellement aux deux attaquants, Luis Enrique reproche le visage de son PSG après leurs entrées. Evidemment par manque d'automatismes. "En deuxième, à part le but, on a perdu le contrôle, on n'a pas assez bien joué au ballon. On a commencé à être moins bien sur les transitions. Le penalty, c'est de la malchance. Il nous a manqué du contrôle, surtout à 1-0, constate le coach. L'objectif n'est pas d'aller d'un but à l'autre, ce n'est pas ce que je demande. Les deux ou trois occasions qu'on a eues, on n'a pas eu de chance et on a encaissé un penalty. De l'inquiétude? Non, c'est le début de la saison. L'équipe est encore loin de ce que je souhaite, surtout offensivement. On va continuer."

"C'est une joie de les avoir"

En conférence de presse, Luis Enrique a de nouveau abordé les deux entrants: "Ce sont deux joueurs de classe mondiale, de déséquilibre. Ils ont généré des occasions. C'est une joie de les avoir. Le reste, je le réserve à mes joueurs. Savoir si je les mets d'entrée ou pas, si j'en mets un et pas l'autre, ce que je leur dis... c'est mon affaire."