PSG: Al Khelaïfi éclaire d'un nouveau jour la prolongation de Mbappé

Dans une interview à Marca, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG au terme d'un suspense insoutenable pour tout le monde. Sauf pour lui.

Voilà une phrase qui éclaire d'un jour nouveau ce qui a été le plus gros suspense de la planète football sur la saison 2021-2022. A quelques heures de la fin du championnat, Kylian Mbappé a donc prolongé au PSG et écarté la proposition du Real Madrid, ce qui a toujours du mal à passer du côté de la capitale espagnole. Ce mardi, en plus, de son intretien au Parisien où il enterre la piste Zidane, Nasser Al-Khelaïfi a donné une interview au quotidien madrilène Marca. Celle-ci sera en ligne à 21h mais le média proche du Real a publié quelques extraits, concernant la prolongation de Mbappé au PSG alors que le Real Madrid semblait tout proche de le faire signer.

Al-Khelaïfi: "Je savais que Kylian voulait rester au PSG"

Des confessions qui éclairent d'un jour nouveau le suspens des derniers jours avant la fin du championnat et la décision, prise officiellement dans les toutes dernières heures de Kylian Mbappé de rester. Ce qui était, pour Nasser Al-Khelaïfi, une évidence: "L'été dernier, j'ai rejeté 180 millions du Real Madrid parce que je savais que Kylian voulait rester au PSG. Je le connais très bien, je sais ce que lui et sa famille veulent, et ils ne bougent pas pour l'argent. Il a choisi de jouer ici pour sa ville, son club et son pays, et pour le projet sportif, il ne pense qu'à jouer et à gagner."

