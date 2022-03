Real-PSG: comment la folie Mbappé s’est emparée de Madrid

Le Real Madrid reçoit le PSG ce mercredi lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Brillant cette saison et espéré comme la recrue phare de l’été en Espagne, Kylian Mbappé suscite une grosse attente et les supporters madrilènes sont comme des fous avant de le voir jouer à Santiago Bernabeu.

Brillant au Parc des Princes et unique buteur lors de la victoire du PSG à l’aller (1-0), Kylian Mbappé se trouvera encore au centre de l’attention ce mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

Entre son coup reçu à l’entraînement et les doutes sur son avenir, l’attaquant de 23 ans est LA véritable attraction de ce match entre les Franciliens et les Merengue. Chacun de ses faits et gestes sont scrutés, étudiés et décortiqués par les supporters et les médias de France comme d’Espagne. La preuve avec l’image devenue virale de son entraînement à la veille du match sur la pelouse de Santiago Bernabeu.

Un avenir toujours flou qui enflamme Madrid

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé fait l’objet de toutes les convoitises. Sauf rebondissement, le futur du Français devrait passer par une prolongation à Paris ou un départ au Real Madrid.

Les deux clubs continuent de pousser et de garder espoir. Forcément, les supporters madrilènes sont impatients de le voir jouer ce mercredi lors d’un match qui achèvera de le convaincre de signer en Liga.

"La saison prochaine il sera Madrilène, a lancé avec confiance un supporter du Real au micro de RMC Sport. Il supporte ce club depuis qu’il est enfant."

Entre prolonger à Paris pour tenter de devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG et rejoindre le club de ses rêves à Madrid, Kylian Mbappé se retrouve face à un choix de roi. Mais les supporters ibériques semblent sûrs de leur fait.

Et un autre fan du Real de poursuivre avec enthousiasme: "Je suis convaincu que Florentino Perez ne va pas laisser passer à côté de cette opportunité. C’est déjà acté. Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine."

"Toutes les caméras seront braquées sur lui"

Autant d’excitation chez les supporters espagnols pour Kylian Mbappé, cela parait logique. Mais les médias locaux sont aussi en admiration devant le génial buteur français. Exceptionnel cette saison avec déjà 24 buts et 17 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 est la star que tout le monde veut voir.

"Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. On en parle partout dans la presse, a confirmé pour RMC Sport Marco Ruiz le rédacteur en chef du journal madrilène AS. Ce n’est pas que cette semaine mais bien depuis de nombreux mois déjà. […] Pendant le match, toutes les caméras seront braquées sur lui. Le PSG a pourtant Neymar et Lionel Messi mais c’est Mbappé qui attire l’attention en Espagne et à Madrid."

Seul moment où Kylian Mbappé sera un sujet presque tabou? Avant le déjeuner entre les dirigeants des deux clubs. En arrivant sur place pour rencontre Florentino Perez, Leonardo s’est montré clair auprès des médias avec son "On ne parle pas de Mbappé."

Pourtant en Espagne comme en France, Kylian Mbappé est bien un sujet brûlant et présent sur toutes les lèvres. Avec une nouvelle prestation de grande classe ce mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, et peu importe le résultat du match, le Français fera encore parler de lui. Après le duel européen entre le PSG et le Real, une sorte de parenthèse footballistique, le feuilleton du mercato sur son avenir reprendra de plus belle.