PSG-Benfica: quand Campos et Al-Khelaïfi avaient un gros accrochage en 2019

Trois ans avant leur collaboration au PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s’étaient accrochés dans le couloir du stade Pierre-Mauroy à Lille. Ce qui marquerait le point de départ de relations fraîches entre les deux hommes.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont assisté côte à côte au match nul entre le PSG et le Benfica (1-1), mardi. Une proximité plus géographique qu’intime entre le président et le conseiller sportif. S’ils n’ont jamais manifesté d’animosité l’un envers les autres, les deux hommes n’entretiendraient pas une grande complicité depuis le début de leur collaboration l’été dernier.

Al-Khelaïfi ne connaissait pas Campos avant 2019

Leur relation a même démarré sur des bases très tendues en 2019 à l’occasion d’un match de Ligue 1 entre Lille et le PSG (5-1). Furieux contre l’expulsion de Juan Bernat en première période, le président parisien était descendu dans les vestiaires à la pause en fulminant contre le quatrième arbitre. "A quoi servez-vous?, lui avait-il lancé. Il faut monter le niveau du foot français." Une remarque qui avait agacé Luis Campos, alors conseiller du président lillois, Gérard Lopez: "On est à Lille ici, pas de pression sur l’arbitre".

"Ici, c’est pas Paris, avait-il également lancé selon Le Parisien. Ici, c’est Lille! Et Lille mérite du respect!" Surpris par cette remarque, le président du PSG aurait répondu, sans ironie, ne connaissant pas Campos: "Et vous, qui êtes-vous?" Le Portugais lui aurait répondu par la même réflexion. La brouille s’était ensuite poursuivie dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy après les renseignements pris par Al-Khelaïfi sur le CV de Campos.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Après s’être rendu compte qu’il avait été pris à partie par ce proche conseiller de Lopez, Al-Khelaïfi aurait alors haussé le ton dans les tribunes où siégeaient de nombreuses personnalités dont le père de Kylian Mbappé, qui connaît les deux hommes, et Martine Aubry, maire de Lille. Dans ce climat glacial, Campos avait finalement quitté les gradins avant la fin de la rencontre. Mais l’incident aurait marqué Al-Khelaïfi très rancunier. Selon L’Equipe, le dirigeant n’a jamais digéré cette conversation.

Il n’aurait pas oublié, non plus, l’approche du Real auprès de Campos en 2021 pour faire venir Mbappé à un an de la fin de son contrat. Car Campos est un intime l’attaquant parisien depuis leur passage commun à Monaco. Les deux hommes se sont retrouvés dans la capitale française cet été quelques temps après la prolongation de l’attaquant. Hasard ou coïncidence? Campos avait démenti, en septembre sur RMC Sport, que son arrivée avait été exigée par Mbappé pour prolonger son bail, en remplacement de Leonardo. "Si mon arrivée est liée à la prolongation de Mbappé? Non, je suis arrivé avant, avait-il déclaré. Les contacts avec les PSG ont eu lieu bien avant l’annonce de sa prolongation. Les deux choses étaient indépendantes."

S’il a toujours assuré bien s’entendre avec Al-Khelaïfi publiquement, Campos n’a pas caché avoir été déçu par le dernier mercato qui s’est déroulé dans un climat tendu avec son compatriote Antero Henrique, réhabilité par la direction pour dégraisser l’effectif parisien et mener des négociations avec de possibles futres recrues. Selon L’Equipe, Campos ne veut plus travailler avec Henrique et assurerait en privé qu’il quittera le club si ce dernier est toujours en poste au 1er janvier 2023.