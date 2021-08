PSG: "Messi veut jouer avec Mbappé", assure Al-Khelaïfi

Dans une interview accordée à RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjoui du recrutement de Lionel Messi. En affirmant que l’attaquant argentin souhaitait évoluer avec Kylian Mbappé. Mais le champion du monde 2018 laisse encore planer le doute sur ses intentions.

Un sourire radieux. Forcément. Nasser Al-Khelaïfi sait mieux que personne à quel point le PSG vient de frapper fort en recrutant Lionel Messi, qui était libre depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone le mois dernier. Le président du club de la capitale savoure l’arrivée de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot, qui s'est engagé pour deux ans (plus une année en option). Un recrutement rendu notamment possible par la présence de plusieurs de ses amis au sein du vestiaire, comme Neymar et Angel Di Maria. Mais aussi par celle de Mauricio Pochettino sur le banc, avec qui il partage les mêmes origines argentines.

"On a le meilleur entraîneur du monde"

"Je pense que la première chose qui a été importante, et il l’a dit aussi lors de la conférence de presse à Barcelone, c’est qu’il veut gagner et se battre pour remporter des titres. Nous, on veut la même chose. On a vraiment le même objectif et ça a été le plus important, explque Al-Khelaïfi à RMC Sport. Après, bien sûr, il a déjà plein d’amis avec les Argentins, Neymar ou d’autres."

Le dirigeant qatari en profite pour révéler le souhait de Messi d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé au Parc des Princes: "Il m’a dit qu’il voulait jouer avec les joueurs de l’équipe. Et le premier, c’est Kylian. Il veut jouer avec Kylian, il est très content qu’il soit là, avec Neymar et tous les autres. C’est quelque chose de magnifique. Mais on n’a encore rien gagné. On a besoin de travailler pour gagner. On a une très bonne équipe mais il faut travailler tous les jours, avec pour moi le meilleur entraîneur au monde."

"Aujourd’hui, on a une équipe forte"

Relancé sur la situation du champion du monde 2018, qui refuse toujours de prolonger son contrat actuel (qui court jusqu’à l’été prochain), le président du PSG lui refait passer un message. Dans la foulée de sa sortie remarquée lors de la présentation du sextuple Ballon d’or, un peu plus tôt dans la journée.

"Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille, explique-t-il. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c’est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd’hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu’il ait des raisons de demander à partir car Leo m’a dit qu’il était venu ici pour jouer avec Kylian. C’est un de ses objectifs. Kylian a aujourd’hui une des meilleures équipes au monde. Je ne pense pas qu’il va continuer car personne ne comprendrait ça."