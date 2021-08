PSG: Neymar, Mbappé, "Je vais jouer avec les meilleurs", s'enthousiasme Messi

Au cours de sa conférence de présentation, Lionel Messi a évoqué l’idée de jouer avec des éléments forts au PSG, comme Neymar et Mbappé, sans explicitement les citer. L'ancien attaquant blaugrana trépigne d'impatience.

Sa parole était attendue. Au moment de découvrir le Parc des Princes et sa salle de presse, Lionel Messi a été interrogé sur la découverte d’un nouvel effectif, devenu impressionnant cet été avec notamment les signatures de Donnarumma, Ramos, Hakimi et Wijnaldum avant son officialisation, intervenue ce mardi soir au terme d’une journée chargée d’émotions.

"Des grands joueurs à tous les postes"

"J'en suis très heureux, c'est de la folie, raconte Messi à propos de ses nouveaux coéquipiers en réponse à une question sur son association avec Neymar et Mbappé. C'est super de pouvoir partager la journée d’hier avec ce groupe. Il y a des grands joueurs à tous les postes, des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu’il y avait déjà. Je suis très enthousiaste."

"J’ai beaucoup d’envie de commencer à m’entraîner, et à jouer, poursuit Messi, qui reconnaît ne pas encore savoir quand il pourra faire ses débuts avec le club parisien. Parce que je vais jouer avec les meilleurs et ça c’est toujours beau. C’est agréable à vivre au quotidien et de pouvoir en profiter".

Retrouvailles avec Neymar, Rafinha Di Maria et Paredes

Au FC Barcelone, Lionel Messi avait eu l’occasion de côtoyer une pléiade au cours de ses deux décennies au club. Le sextuple Ballon d’Or retrouvera toutefois des anciens partenaires, à l’image de Neymar et Rafinha au Barça, Di Maria ou Paredes en sélection. Mais l’attaquant argentin découvre là une toute nouvelle équipe et un nouveau maillot, une grande première pour lui.