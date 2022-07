PSG: Neymar jugé en octobre pour des irrégularités dans son transfert à Barcelone

Neymar, star du PSG, sera jugé le 17 octobre prochain au tribunal de Barcelone pour des irrégularités dans son transfert au club catalan, annonce le journal El Pais.

Neymar (30 ans) passera par la case justice en pleine saison et un mois seulement avant le début de la Coupe du monde. Selon le quotidien El Pais, la star du PSG sera jugée du 17 au 31 octobre prochains par la Haute Cour de Barcelone dans le cadre de son procès sur son transfert de Santos à FC Barcelone, officialisé en 2013.

Il sera accompagné sur le banc des accusés de ses parents, deux anciens présidents du Barça (Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu) et un ancien directeur du Santos, son ancien club pour délits de corruption entre particuliers et escroquerie.

Deux ans de prison requis

Le parquet requiert deux ans de prison et une amende de 10 millions d'euros contre Neymar et 8,4 millions d'euros au FC Barcelone. Ce procès va intervenir sept ans après la plainte de la DIS, une société brésilienne spécialisée dans le marché du football, qui s'estime lésée par la signature de Neymar par le Barça. La firme détenait 40% des droits du joueur lorsqu'il évoluait à Santos, son club formateur. Il les avait acquis en 2009 pour un prix équivalent estimé à environ deux millions d'euros. Elle estime avoir été victime d'une supercherie concoctée par le joueur, ses proches et le Barça et réclame une indemnisation de plus de 150 millions d'euros.

Le parquet, comme la société, considèrent qu'en 2011, le joueur et son père, Neymar da Silva Santos, avaient signé deux contrats avec le Barça tout en ignorant que les droits du footballeur appartenaient à Santos et DIS. L'entreprise veut une sanction plus lourde que celle requise par le parquet contre le joueur en réclamant une peine de cinq ans de prison et qu'il soit interdit de jouer sur la même durée.

En 2016, le FC Barcelone avait déjà accepté de payer 5,5 millions d'euros pour deux délits fiscaux dans l'opération. Un accord avec le parquet qui avait alors permis d'exonérer de toute responsabilité le président de l'époque, Josep Maria Bartomeu, et son prédécesseur, Sandro Rosell. Les deux hommes sont finalement de nouveau poursuivis, Rosell risquant le plus gros puisqu'une peine de cinq ans a été requise par le parquet qui se montre plus clément avec Bartomeu, faute de preuves montrant qu'il avait connaissance, en 2011, d'une négociation en cours pour une signature de Neymar dans le dos de Santos.