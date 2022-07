PSG: "Jouer dans sa ville, c'est forcément un rêve", les premiers mots de Mukiele à Paris

Arrivé au PSG en provenance de Leipzig, Nordi Mukiele revient dans sa région natale. Il a d'ailleurs évoqué ses origines, sa polyvalence mais aussi la Coupe du monde au Qatar auprès des médias du club.

C'est officiel depuis ce mardi après-midi: Nordi Mukiele est un joueur du Paris-Saint-Germain jusqu'en 2027, après avoir parachevé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale. Le défenseur est originaire de Montreuil en Seine-Saint-Denis (93), à deux pas de Paris. Alors signer au PSG représente quelque chose de spécial pour l'ancien Montpelliérain: "Jouer dans sa ville, c’est forcément un rêve. J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi, pour mes amis et pour ma famille. Et je suis très content d’avoir pu travailler dur et de pouvoir être ici aujourd’hui", s'est-il réjoui sur le site du club.

Profil polyvalent qui peut évoluer à la fois en défense centrale, sur le côté droit de la défense ou même plus haut en rôle de piston, Nordi Mukiele devrait rapidement devenir un élément clé pour Christophe Galtier. Le joueur est conscient des avantages que lui offre cette polyvalence: "Je le vois comme un atout puisque forcément quand on arrive dans une nouvelle équipe, on est là pour l'aider. Si je peux aider dans l’axe et aider au poste de piston et bien je le ferais avec grand plaisir puisque j'aime jouer aux deux postes que je connais depuis des années. Tant que je suis sur le terrain, que je prends du plaisir et que je suis là pour aider mes coéquipiers, c’est tout ce qui compte", a-t-il modestement confié.

>>> Le mercato en direct

Le Qatar en ligne de mire

Selectionné une fois en Equipe de France en septembre 2021 par Didier Deschamps pour pallier la suspension de Jules Koundé, Nordi Mukiele n'a plus eu depuis l'occasion de porter la tunique tricolore. Il espère que son retour en France lui permettra de le faire.

"Je pense que revenir en France est une très bonne chose, poursuit-il. Je suis français et ça fait 4 ans que je ne suis plus ici. Je suis très content de revenir. Un joueur doit avoir énormément d’objectifs et j’ai cet objectif de donner le meilleur de moi-même pour essayer d’être au Mondial", ambitionne le joueur de 24 ans. Sa participation éventuelle à la Coupe du Monde passera forcément par de grandes performances au PSG, où la concurrence est rude, et l'exigence aussi.